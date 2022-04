Vecinos de Luque se manifiestan porque no tienen luz hace cuatro días

Olga Saldívar, una de las vecinas, dijo que personal de la ANDE fue desde el viernes a verificar la zona, pero no solucionan el inconveniente. “Desde ese día (viernes pasado) reclamamos a la ANDE. Los cuatro días vinieron de seguido, pero no dieron solución. Hoy a la mañana dijeron que iban a volver, pero ya no volvieron. Por eso salimos a la calle a gritar y hacer ruido para que se acuerden de nosotros”, dijo una de las afectadas.

De acuerdo a la denuncia, funcionarios de la ANDE sí repusieron la energía eléctrica a dos fábricas que están en la zona. Saldívar cifró en 143 las familias afectadas, muchas de las cuales no solo perdieron sus alimentos perecederos, sino que tampoco pueden trabajar y ni siquiera dormir, reportó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

La mujer prosiguió detallando que los empleados de la ANDE le indicaron a los vecinos que no podrían introducir su móvil al territorio social por el mal estado de los caminos y condicionaron el acceso a que los vecinos “rellenen” la calle de acceso.

“Dijeron que no iban a poder meter su camión, cargamos la calle, avisamos, pero no pasa nada. Nos pusimos las pilas”, declaró Saldívar.

Adolfina Espínola, otra de las afectadas, lamentó haber perdido sus alimentos perecederos y que la oscuridad hace que los mosquitos proliferen en la zona. “No por ser pobres tenemos que quedarnos atrás. Los pobres también tenemos voz”, sostuvo.

La manifestación de los vecinos tuvo el acompañamiento de personal policial de la Comisaría 28° de Mora Cue.