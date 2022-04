Defensa pide sobreseimiento definitivo de Rodolfo Friedmann, mientras que Fiscalía se rectifica y pide que sea provisional

Mientras el juez penal de Garantías José Agustín Delmás redactaba su resolución al respecto del caso, el abogado defensor del senador Rodolfo Friedmann declaró que planteó la nulidad de la acusación, pues esta funda en la declaración testimonial de Alejandro Torales, que es coprocesado, por tanto -señaló - no puede ser testigo.

Además, argumentó, la acusación también se basa en información que obra en aparatos celulares que todavía no fueron peritados. Según el defensor, esta acusación no se puede sostener, porque no existen suficientes elementos de convicción.

Al plantear este incidente, el jurista contó que el Ministerio Público rectificó su acusación y se designó un profesional para hacer las pericias y documentaciones que falta colectar.

Pero, aunque se intente hacer estas pericias, según Cacavelos ya será ilegal de todos modos, porque dijo tener constancia de que del aparato celular se extrajeron mensajes cuando supuestamente ya estaba bajo custodia del Ministerio Público. Por tanto, el jurista considera que el celular no estaba realmente en la Fiscalía, y que la prueba es nula.

No existe delación premiada, dice

Además, puntualizó que en Paraguay no existe la delación premiada, por tanto insistió en que Alexander Torales no puede ser testigo porque él es autor confeso en su caso de un hecho punible, dijo.

De esta manera, el juez penal de Garantías José Agustín Delmás debe resolver por un lado una nulidad y sobreseimieto definitivo planteado por la defensa, y -por otro lado- un requerimiento de sobreseimiento provisional que plantea hoy la Fiscalía para subsanar los errores que el abogado de Friedmann.

Acusados por el caso “merienda escolar”

El senador por Colorado Añetete Rodolfo Friedmann está acusado por la presunta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, todos ellos en calidad de autor.

Según la acusación, el ahora senador era parte de un esquema delictivo cuando fue gobernador (2013-2018) y que, como tal, “autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con una empresa que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía (ESSA SA)”, según los datos.

