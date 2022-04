Reguladas persisten: transportistas que incumplan sus itinerarios no cobrarán subsidios

Mientras la ciudadanía sigue sufriendo la falta de colectivos, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, aseguró que siguen controlando a las empresas que no cumplen sus itinerarios. Recalcó que las líneas que no paguen las multas no podrán cobrar los subsidios.