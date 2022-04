Titular de Yoayú podría también ser imputado por lesión de confianza

El presidente de la Cooperativa Yoayú Ltda., Antonio Aguilera, fue detenido este miércoles luego de un procedimiento de entrega vigilada por parte de la Policía Nacional y una comitiva fiscal. El hombre fue denunciado por una presunta extorsión para que la cooperativa concrete la compra de un inmueble ubicado en el centro de Asunción a cambio de US$ 10.000.

La agente que investiga el caso, Stella Mary Cano, dijo esta noche en conversación con ABC TV que mañana determinará si podrían configurarse otras causas que podrían agregarse a la imputación, además de la extorsión. Mencionó específicamente la lesión de confianza en contra de la cooperativa que preside.

Pidió US$ 10.000

Aguilera, que está preso, había exigido US$ 10.000 para poder cerrar un acuerdo para la compra de una casa en el centro de Asunción, propiedad de la abogada María del Carmen Morales Benítez.

Esta propietaria recibió una carta oferta por parte de la cooperativa para la compra de la casa y pidió por ella US$ 150.000. Los tasadores del ente financiero fueron al sitio y determinaron que el precio era el adecuado para el inmueble.

Sin embargo, la transacción se fue dilatando con el tiempo hasta que apareció un intermediario que pidió US$ 10.000 “para el presidente” a cambio de concretar la operación. Es decir, de los US$ 150.000 que pagaría la cooperativa, Aguilera debía recibir US$ 10.000 y la vendedora quedarse con US$ 140.000; todo esto según el relato de la agente del Ministerio Público.

Tiempos cronometrados

Cano explicó que, analizando los primeros datos, el presidente de la cooperativa tenía “cronometrados” los tiempos para la concreción de la operación, por lo que sospecha que este era un modus operandi que se perpetró en varias ocasiones, situación que también se investigará.

La detención de Aguilera se dio en la escribanía Roa de Vargas, en Villa Elisa, y el titular del ente financiero fue pillado en flagrancia al recibir el dinero dentro de su camioneta tras haberse concretado la transacción con el dinero de la cooperativa, según los datos divulgados.

Cano confirmó que hay pruebas como mensajes y audios del detenido que fueron enviados a la denunciante. La agente aseguró también el Ministerio Público se constituirá en la cooperativa Yoayú para ir analizando la posible existencia de otros hechos punibles, resaltando también que un trabajador de la empresa también está vinculado en este caso.