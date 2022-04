Conservadores cuestionan proyecto de Transformación Educativa y piden ser incluidos en diálogo

“El 30 de noviembre (de 2021) el MEC presentó un primer acuerdo, que no es ningún acuerdo, no sé con quién acordaron. Supuestamente fue con la sociedad civil. En varios documentos se solicitó la inclusión de las familias. La familia debe ser el eje transversal (de lo planteado), dijo Yambay este jueves en conversación con ABC TV.

El coordinador precisó además que “como Grupo Estratégico Nacional (...) somos una coordinación de fuerzas evangélicas, pero nos presentamos como sociedad civil”. También recordó que presentaron pedidos varios a través dos documentos detallados.

“Presentamos dos documentos detallados de qué queremos que se incluya conforme a derecho (...) a la Constitución. Lo hacemos porque creemos que este documento es ambiguo (...) usan palabras muy técnicas, pero deben contener valor académico, filosófico, de ciencia; esto carece de eso”, sostuvo.

Cuestiona lo que presentado por el MEC

Yambay dijo que el documento, presentado por el MEC como un compendio de todo lo dialogado en los foros departamentales educativos; tiene información falsa. “Eso no es verdad. Nadie habla en ese lenguaje. Evidentemente está hecho o prehecho”, indicó.

“Se está llevando la educación de una forma política y no se tiene en cuenta lo que necesitan los paraguayos. No queremos que ninguna organización, ONG, nos diga cómo criar a nuestros hijos. No todo está mal, lo ideal sería hacer una reforma educativa, lo ideal sería mantener nuestra cultura y mantener lo bueno de la ciencia”, añadió el representante de los organismos conservadores.

En otro momento, aseguró que “estamos recibiendo influencia extranjera (...) no aportaron nada que sea útil para la educación. Creemos que tienen el plan y no nos quieren decir”, a tiempo de denunciar que los pedidos que hicieron fueron ignorados.

“Es importante que la sociedad paraguaya se despierte, que no permitan que nos inserten ninguna costumbre ni ninguna cosa que los paraguayo no tenemos y no hacemos. Animo a preguntar en sus colegios, a preguntar a los directores, representantes, cómo participar de este proyecto”, finalizó.