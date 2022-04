CUT-A considera que gobierno especula para no analizar posible suba de salarios

Bernardo Rojas, vocero de este grupo sindical, dijo a ABC AM 730 que la razón del por qué el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) no se está reuniendo es porque están especulando para posiblemente llegar al mes de junio, y recién ahí evaluar las posibilidades de un incremento salarial. Aunque no se descarta que sean un poco antes.

Rojas, confesó que hay rumores de una suba, pero que no se ajustaría a la realidad de la población. Explicó que existe una pérdida histórica de los sueldos, ante el costo de vida. Esa diferencia es de G. 650 mil.

Según dijo, la Organización Internacional del Trabajo y el PNUD lanzaron un monto: G. 3.500.000, para que una familia tipo de cuatro personas, pueda subsistir por mes.

De lo que él maneja de información, el Poder Ejecutivo solo subiría el salario en 10 % y que llegaría a aproximadamente G. 220.000 más, pero solamente para los trabajadores que perciben el salario mínimo vigente.

La CUT- A se mantiene firme en que el reajuste debe alcanzar incluso a los que ganan menos o más del sueldo básico vigente.

Protestas encaminarán a posible huelga general

Pese a admitir que es complicado reunir a todos los sectores sindicales para una gran movilización, Rojas anunció una serie de protestas en los próximos días. Refirió que el 1 de mayo harán sus reclamos, y también en la Triple Frontera con colegas del exterior.

Las manifestaciones serán más regulares y estiman que en 90 días podría haber una huelga general de varios sindicatos. “No descartamos en absoluto una huelga”, expresó.

El representante de la CUT- A, reconoció que el sindicalismo no está teniendo mucha fuerza y que no es fácil reunir a docentes, médicos, transportistas y a los demás trabajadores, juntos, para obtener las reivindicaciones.

Crítica a los empresarios

Como referente de los trabajadores, Rojas expresó que el ministerio del Trabajo no toma las medidas, ante empresarios que no participan de las reuniones que convoca CONASAM. Critica que sin pensar mucho, el gobierno da subsidios a los empresarios del transporte pero muchas veces, a los sindicalistas no los reciben.

Por último, el dirigente, señaló que recientemente el Banco Central del Paraguay, informó que la inflación en en el país ya llegó al 10 por ciento.

