No se descarta una suba del salario mínimo antes del mes de junio

La presión la siente todos a la hora de sacar la billetera y pagar en los comercios. Por pedido de centrales de trabajadores, se prevé un encuentro de carácter extraordinario.

Karina Gómez, directora del Trabajo, dijo a ABC AM 730, que en este momento existe un cuarto intermedio. Pues la intención del Ministerio del Trabajo, es reunir a más actores para el estudio de la factibilidad. Por ende en la próxima cita, estarán representantes de gremios de trabajadores, también empresariales, y la representación del gobierno.

La mesa de trabajo que integran los miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo (Conasam), según dijo, Gómez, tendrá en su poder el reporte inflacionario del Banco Central del Paraguay (BCP) y el informe técnico del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo, a lo expresado por la vocera estatal, debe haber una alta tasa de inflación y variables que afecten a la economía nacional.

Ve difícil una suba del 30 %

Gómez, fue clara al decir, que no es muy realista un incremento del treinta por ciento. Además, deslizó un porcentaje, de la base actual del Índice de Precio del Consumidor (IPC) que sería del 9 %. Agregó que no se cuenta con una inflación del 32 %, por lo que las condiciones no están dadas para un aumento salarial del 30 %.

La ley regula que dependiendo de cuál sea el porcentaje de la inflación cada mes de junio, se estudian las posibilidades de subir el sueldo mínimo en Paraguay, que actualmente es de G. 2.289.324.

A modo de aclaración, la directora, explicó que una eventual suba, solo beneficia a los que perciben el salario mínimo vigente, que son la mayoría que están en el segmento de formalizados. Con esto, los que sobrepasan un salario, no accederán al reajuste.

En el próximo debate y análisis, se buscará el beneficio tanto para empleados, como para empleadores.

Preparan proyecto de ley a favor del delivery

Debido a la preocupación que existe sobre el sistema y la forma de trabajo de los famosos delivery, que se exponen a peligros en las calles, se está armando una legislación a favor de ellos.

Gómez reconoció que los trabajadores en moto, están en constante exposición a accidentes de tránsito y a la inclemencia del tiempo. Sumado al poco tiempo que tienen para llegar de un lugar a otro.

Por este motivo, la ministra Carla Bacigalupo, instaló una mesa de trabajo con este grupo y centrales obreras. La idea es confeccionar, pulir y luego presentar un proyecto de ley ante el Congreso Nacional, para que se puedan garantizar sus derechos laborales.

Según la funcionaria del ministerio del Trabajo, la mayoría está formalizada, pero deben contemplarse otros beneficios por el tipo de actividad que poseen, y porque se mueven en base a una plataforma virtual.

