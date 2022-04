Sindicato de Hacienda cuestiona designaciones con millonarios salarios

Los referidos cuestionamientos forman parte de una nota que el pasado 25 de este mes el Prisifumih remitió al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, a fin de que intervenga y tome las medidas en base a lo que establece la ley.

El sindicato menciona que de acuerdo con los datos que manejan, que para ser corroborados pide una copia de la resolución correspondiente, la funcionaria del Poder Judicial comisionada a Hacienda, abogada Viviana Lugo, con dos meses de estar en la oficina regional de Ciudad del Este fue designada como jefa interina del Departamento de Asistencia y Recepción al Contribuyente.

“Sería más grave aún de constatarse que esa y otras designaciones fueron realizadas por presiones políticas a las cuales el Prisifumih sindicato mayoritario siempre se ha opuesto. Señor Ministro el Ministerio de Hacienda es una entidad técnica no política”, afirma la nota firmada por Rodolfo Rolón, presidente; y Óscar Benítez, secretario general.

Piden llamar a concurso interno

Expresa que si bien la designación fue realizada en forma interina, “rebasa derechos inclaudicables de todos los funcionarios técnicos y profesionales de tal importante cartera de Estado que tiene a su cargo la Recaudación, Administración y Distribución de los Recursos para el cumplimiento de las Políticas Públicas del Plan de Gobierno de República”.

Sostiene que el 60% de los funcionarios permanentes posee título universitario y el 40% está culminando la carrera, así también un elevado porcentaje tiene especializaciones, maestrías y doctorados.

“Estamos seguros que al constatar esta situación, siendo usted antiguo funcionario de carrera del Ministerio de Hacienda por donde corresponde revocará, modificará o llamará inmediatamente a concurso interno institucional en todas la reparticiones del Ministerio para que mediante un concurso transparente queden seleccionados los mejores, lo más preparados para cubrir esas vacancias de jefaturas y Direcciones, estableciendo en los perfiles de cargos que la antiguedad de la carrera realizada dentro del Ministerio de Hacienda tendrá una ponderación importante, que permitirá dar oportunidad a los funcionarios de la casa en post de lograr siempre a cabalidad los objetivos Misionales e Institucionales, con eficiencia, eficacia y calidad”, indica la nota.

Eternos directores de confianza

El Prisifumih señala que reiteran que quienes ingresaron a Hacienda “para cumplir un cargo de confianza (evitando los concursos para el ingreso a la función pública) por medio de Decretos en los cargos de Directores deben ser cesados de sus cargos y no ser reubicados por rotaciones en otras Direcciones para la cual no fueron nombrados por decreto, en abierta violación a disposiciones legales vigentes, creándose una suerte de claque de Directores que se ayudan entre ellos y a hoy están hace más de quince años, o tres periodos Presidenciales y más saltando de una dirección a otra, siendo eternos directores (confianza eterna) cortando la posibilidad de dar oportunidad a quienes se han capacitado para ser probados en los cargos de alta gerencia. La propia ley aclara que estas remociones no generarán ningún efecto económico del despido independiente de los años que ocuparon los cargos de confianza”.

En la nota citan los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley N° 1626 de la Función Pública y concluye que “si los directores ingresaron por decreto Presidencial deberían durar solo durante el periodo de quien les confió esa responsabilidad, sin embargo, dolorosamente debemos establecer que vinieron y se quedaron para siempre”.

Además, sin citar nombre señala que existe “un director sin título de grado siquiera, quien está cumpliendo funciones como encargado de despacho de una Dirección General, dando una señal equívoca de que para los cargos menores se requieren miles de requisitos, pero para Directores no es necesario ni tan siquiera culminar una carrera universitaria”.

Abren ventana vía consultorías

El Prisifumih menciona, finalmente, que “nos percatamos que por medio de supuestas consultorías externas que consideramos prescindibles, se está pagando sumas millonarias a personas de afuera que evitan de esta forma los concursos para el ingreso a la función pública, so pretexto de la especialización abrieron una ventana para cobrar más de que los propios jefes de departamento y sin ninguna responsabilidad, esperamos pueda investigar esta realidad”, señala la nota remitida al ministro Llamosas, aunque no da nombres, montos ni los contratos que se ejecutan bajo esta modalidad.

A través de la Dirección de Comunicaciones de Hacienda consultamos si el ministro Llamosas ya respondió la nota del sindicato, a lo que señalaron que el titular de la cartera estuvo participando de la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que hoy se reincorporó a sus actividades.