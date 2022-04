Ingenieros electromecánicos fueron incorporados a Yacyretá

Durante el acto, Duarte Frutos saludó a los jóvenes incorporados y les alentó a enfrentar con responsabilidad los desafíos que tendrán sus actividades laborales. Además, enfatizó la calidad de la educación pública para la conformación de sociedades más justas y desarrolladas.

“La educación es el principal motor de la movilidad social ascendente, que significa mejor modo de vida, que significa más prosperidad, que significa más equidad”, indicó Duarte Frutos durante el uso de la palabra.

“La educación es el motor fundamental para superar la desigualdad social, la pobreza, la exclusión social. Por eso hay que defender la democratización constante de la educación y, fundamentalmente, de la educación superior universitaria, ante la creciente tendencia política e ideológica dominante, de privatizar la educación superior”. “Si no fortalecemos la educación, si no tiene cada año más presupuesto, si esta Facultad de Ingeniería se desfinancia y no recibe los presupuestos adecuados porque los criterios políticos son conservadores o empresariales, ¿cuál es la suerte de los hijos del pueblo que tienen talento?”, agregó.

Primo Cano, de la FIUNA, enfatizó la transparencia de la selección llevada a cabo por la EBY en la mencionada casa de estudios en el marco de la firma de un convenio de cooperación entre ambas instituciones.

Los profesionales Amarilla Almada, Alan Armando Cáceres Sandoval, Alejandro Iván De Madrinac Boselli, Paul Bertrand Ferreira Acosta, Fredy Fernando Liseras Yanes, José Alberto Martínez Yegros, Alexandro Carlos Esteban Petersen Servín, Ernesto David Rodríguez Espínola, Luis Fernando Troche Arce, Jenny Lorena Velázquez Guachiré, Diego Fernando, cumplirán funciones en el Área de Operaciones Técnicas de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).