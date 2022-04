Ley que “puentea” a Petropar fue modificada en el Senado, dice diputada

“El proyecto se cambió en Senado; de acuerdo a lo que estuve averiguando, la versión ya fue cambiada en Senado”, indicó la diputada Rocío Vallejo sobre la normativa aprobada en el Congreso, que inicialmente solo exceptuaba a Petropar de la presentación de declaraciones juradas pero al final se excluye a la estatal incluso de los controles de Contrataciones Públicas.

La parlamentaria indicó justamente que el proyecto inicial incluso ya no iba a tener sentido porque paralelamente se está tratando otra ley relacionada a las declaraciones juradas. Además, indicó que su bancada no apoyó la normativa debido a que no se explicaba claramente cómo se iba a solucionar el problema del combustible ni por qué iban a bajar los costos, cosa que al final fue desmentida.

Carta libre y millonarias deudas

En otro momento, comentó que a finales del 2020, cuando obtuvieron un informe de Petropar tras la administración de Patricia Samudio, los propietarios de estaciones de servicio que operan con Petropar debían a la petrolera G. 50.000 millones. “Y en algunos casos solo se tenían pagarés y algunos sin fechas de vencimiento”, cuestionó la diputada.

“A ellos ahora les damos carta libre, los que votaron a favor de la ley le dieron carta libre para comprarle a cualquiera, sin ningún tipo de control ni proceso que garantice al paraguayo que se estén haciendo bien las cosas”, cuestionó Vallejo en contacto con ABC.

Cabe recordar que finalmente ambas Cámaras del Congreso aprobaron una normativa que no solo no bajará precios de los combustible sino que además, de ser promulgada por el Ejecutivo, abrirá las compuertas a los negociados en la petrolera estatal. Esto se dará al permitir que las proveedoras de combustibles del exterior queden eximidas del cumplimiento de la Ley N° 2.051/2003 de Contrataciones Públicas.