Senador sobre “puenteo” a Contrataciones: “Le exijo al presidente Abdo Benítez que vete esta ley”

Tras la aprobación de la Cámara de Diputados se sancionó el miércoles pasado el proyecto de ley que exceptúa de la obligación de presentar declaraciones juradas a empresas extranjeras proveedoras de combustible, lo cual facilitaría a Petropar la compra directa; es decir, sin intermediarios. Sin embargo, en dicha normativa también se incluyó que Petropar se libere de la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas, lo cual no estaba establecido en la iniciativa legislativa que en principio se planteó.

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, advirtió que hubo una modificación del texto entre lo inicialmente proyectado y lo finalmente sancionado por el Congreso. Incluso, refirió que el “puenteo” de Petropar al control de la institución que representa puede considerarse inconstitucional.

La Cámara de Senadores, el 25 de abril pasado, había sido la primera instancia legislativa que aprobó el proyecto con la inclusión del “puenteo” de Petropar a Contrataciones Públicas. En la sesión en que se dio la media sanción no participó el llanismo, que argumentó que no podría tratarse dicha iniciativa debido a que no existía un previo debate, pues ni siquiera las comisiones encargadas emitieron dictámenes.

Exige veto

El líder de la bancada llanista en el Senado, el legislador Blas llano (PLRA), habló esta mañana con ABC Cardinal y señaló que el presidente Mario Abdo Benítez debe vetar dicho proyecto debido a las consideraciones realizadas por Contrataciones Públicas. “Le exijo al presidente Abdo Benítez que vete esta ley”, subrayó.

Agregó que considera que, ante estas irregularidades dispuestas en la normativa, un eventual veto del Ejecutivo tendrá acompañamiento en la Cámara Alta.

Desconocían el proyecto

Llano, igualmente, reconoció que tanto él como sus colegas desconocían -al momento del tratamiento- que el proyecto sancionado establecía un “puenteo” a los controles de DNCP por parte de Petropar. “No teníamos conocimiento sobre este proyecto. Esa es la realidad. Inclusive, nos empezamos a preguntar de dónde viene ese proyecto. Ni siquiera eso estaba claro”, expresó.

Además, indicó que con la sanción en el Congreso se confirmaron las dudas que tenía su bancada en torno al proyecto, teniendo en cuenta -indicó- la premura con que se dio la aprobación en ambas Cámaras.

No obstante, afirmó que brinda el “beneficio de la duda” de un desconocimiento del alcance de la ley por parte de sus colegas que aprobaron dicha normativa.

“Manejo irresponsable” de la crisis por el combustible

Así también, el senador liberal cuestionó que la crisis por el combustible “se maneja de una manera irresponsable”, con la aprobación de proyectos bajo las excusas de supuestas bajas de los precios de los carburantes.

Agregó que con este tipo de proyectos “estamos yendo directo a un default (económico)”.

Desde el Ejecutivo aún no se pronunciaron con respecto a una eventual promulgación o veto de la ley sancionada.

La aprobación en el Congreso de dicha normativa permitió que los camioneros cesen en sus movilizaciones, ya que era una exigencia del gremio de transportistas y otros que se sumaron a las protestas por la crisis de los combustibles.