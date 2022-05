Abdo califica de delincuente a Cartes por enriquecerse con información privilegiada del Estado

Mario Abdo Benítez calentó las internas coloradas en un acto proselitista en Guairá donde presentó a los candidatos regionales de su movimiento y reiteró su apoyo a Hugo Velázquez. Dijo que aguantó muchos agravios y mentiras del cartismo pero como ya está de salida, va a decir todo lo que quiere.

En cuanto a su candidatura a la presidencia de la ANR, dijo que todavía se tomará el tiempo para decidirse pero que ojalá se den las condiciones para inscribir su postulación a titular de la Junta de Gobierno.

“Porque ahí Hugo (Velázquez) vas a tener un presidente del Partido que no te va a chantajear, que no te va a pedir cargos, que no te va a pedir que pasen cigarrillos sin pagar impuestos”, dijo en clara alusión al presidente de la ANR el diputado Pedro Alliana y a Horacio Cartes.

“Tenemos un compromiso con la democracia, tenemos un compromiso con el futuro de una generación que quiere una democracia que no este sometida a la mafia, a la coacción, al dinero sucio”, agregó

“Lo vamos a enfrentar como lo hemos siempre; desde el Palacio, en las calles, en las plazas, en el campo y no vamos a permitir que el Paraguay y el coloradismo caiga en manos de delincuentes”, aseveró intentando emular el discurso “Lucharemos en las playas” de Winston Churchill.

“A esta gente no le interesa el coloradismo. Miren como empezaron, con 12 empresas, ahora tienen 70 empresas. Utilizaron información privilegiada del Estado Paraguayo para competir contra Petropar. Lo mismos gerentes de Petropar hoy son gerentes de Enex... ¿o miento?”, cuestionó.

“El mismo (ex) gerente de INC es gerente de la cementera (de Cartes). Le quiere tanto al Paraguay que hace una fabrica para matar la industria nacional y llenarse los bolsillos con la información privilegiada que recibió como presidente de la República”, manifestó.

“Y tiene controlado a algunos diputados que se entregan por pequeños dinero. se doblegan y con eso chantajean a al justicia y la fiscalía para someter a las instituciones”, dijo. “Es una amenaza lo que estamos viviendo”, finalizó.

Dentro de su discurso también acusó al cartismo de querer usar el dolor del pueblo paraguayo durante la pandemia para ganar votos pero en todo momento se jactó de las obras de su gobierno y dijo que la era de Cartes no tuvo estos logros.

“Me pueden putear pero no me pueden refutar. Ellos gobernaron cinco años sin ninguna crisis. La única crisis que tuvieron ellos es cuando quisieron introducir la figura de la enmienda”, recordó.

“Yo goberné cuatro años con crisis y la peor crisis de la humanidad después de la segunda guerra mundial”, dijo.