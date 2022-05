Paraguay, con déficit de trabajadores calificados en oficios como electricidad y albañilería

Mañana domingo 1 de mayo se recuerda el Día del Trabajador y en este contexto Silvana Pappalardo, directora de Empleos del MTESS, hizo un recuento de los principales desafíos de los trabajadores y los empleadores en nuestro país.

Según indicó, existe un importante déficit de trabajadores formados en oficios y muchas vacancias no se cubren por no contar con mano de obra calificada para estos puestos. “La mayor demanda en mandos medios son los técnicos y los oficios. No hay gente que estudie oficio, como albañilería. A nivel mundial, la tendencia es la parte de oficios. No tenemos gente para el área de ventas”, comentó.

Mencionó que hay empresas que deben buscar en el exterior del país a mandos medios preparados para cubrir varios puestos para los que no encuentran personas capacitadas a nivel local.

En ese sentido, indicó que en Paraguay es marcada la falta de formación en oficios. “Nuestro mayor problema es encontrar esa mano de obra calificada. Hay un desempleo pero también hay que ver nuestra capacitación de mano de obra. Tenemos más de 9.600 personas que no terminaron el colegio”, apuntó.

Igualmente, recalcó que existe un problema de desempleo que está directamente relacionado con problemas de capacitación laboral. “Traemos gente de afuera para capacitar a nuestros técnicos pero tenemos un problema histórico que es la educación formal. Lo que hay que hacer como Ministerio de Trabajo es paliar esa deficiencia que existe”, acotó.

Bachilleres no salen preparados para trabajar

En otro punto, Pappalardo expresó que, a causa de la deuda histórica con la educación, muchos egresados de la secundaria no están preparados para ingresar al ámbito laboral, por lo que desde el Ministerio de Trabajo ofrecen capacitaciones y refuerzos en matemáticas, castellano, oratoria y otros.

Dijo que muchas veces los jóvenes no saben ni cómo presentarse en una entrevista laboral y ese temor de hablar en público o de relacionamiento es otra área en la que se debe dar una capacitación de refuerzo.

Sostuvo que también se debe “cambiar el chip” y conseguir que la gente entienda que los oficios también son importantes y que hay trabajos con buena paga que no necesitan formación universitaria pero sí en oficios.

Mandos medios independientes ganan más que el mínimo

Además, dijo que un técnico mando medio, formado en un oficio como albañilería, electricidad, plomería y otros, puede acceder a ingresos por encima del salario mínimo si trabaja de forma independiente.

Remarcó que existe una alta demanda de personas capacitadas en construcción, electricidad, costura, servicios generales, y demás que no pueden ser cubiertas por falta de interesados.