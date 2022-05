Piden solución a problemática de basura en Ayolas

Rolando Rolandi, dirigente social y comerciante gastronómico de Ayolas, dijo que lastimosamente una vez más tienen que realizar una denuncia pública, en este caso en un aspecto muy importante como la salud, en el compromiso que deberían tener las autoridades legalmente constituidas en el tratamiento de las basuras.

Actualmente, en el “Paraíso junto al río” se tiene una invasión de moscas, donde los que se dedican a la gastronomía sufren mucho por la situación, cuando se está trabajando en la cocina en la elaboración de alimentos, no se puede estar tirando venenos para eliminar la mosca.

Uno de los causantes de esta problemática que denuncian muchas personas de la ciudad es el mal tratamiento en el vertedero de basuras, donde la gente tira los residuos incluso en el acceso al predio, donde tampoco existen tareas de tratamiento residual.

A esto se le suma la falta de cultura o responsabilidad de la ciudadanía, que -a falta del servicio de recolección permanente de basura por parte de la Municipalidad de Ayolas- llevan por su propio medio y tiran en las diferentes áreas verdes de la ciudad, formándose de esa manera vertederos clandestinos.

“Estamos muy, muy mal; creo que se deberían tomar los recaudos necesarios, porque no estamos hablando de algo no trascendental, a pesar que el pretexto de las autoridades es que no alcanza el presupuesto”, agregó.

“Se podría dejar de lado algunas construcciones como empedrados, puentes e invertir en la recolección de basura y el tratamiento de las mismas en el vertedero, y también, hacer cumplir las ordenanzas municipales de una ciudad considerada como importante punto turístico”, expresó.

Una vecina de la Mil Vivienda dijo que mínimo tienen que gastar G. 80.000 de manera mensual para que recolectores de basuras particulares retiren las bolsas de residuos, y si no tienen para pagar, se acumulan las basuras frente a las viviendas.