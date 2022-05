Presidente de Paraguay: “De ninguna manera habrá negociaciones con Venezuela”

En dirección contraria al interés de la Cámara Alta de negociar con Venezuela la compra de combustibles, hoy el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que Paraguay no tiene relaciones con ese país, considerando que está bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“No. De ninguna manera”, contestó de forma contundente Abdo Benítez a la consulta de un periodista sobre si habrá alguna negociación entre ambos países.

El senador Óscar “Cachito” Salomón, presidente del Congreso Nacional, fue quien había confirmado esta reunión que se lleva a cabo hoy entre la mesa directiva del Senado con parlamentarios venezolanos, a quienes sería planteada la idea de volver a comprar combustibles de su país.

Asimismo, se presume que en el marco de esta reunión también se hablaría sobre la denuncia de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) contra Paraguay ante una deuda histórica por compra de carburantes, según había manifestado Salomón.

Abdo Benítez rechazó participación del Ejecutivo

En ese mismo sentido, el presidente de Petropar, Denis Lichi, más temprano indicó que fue invitado para participar de la reunión de parlamentarios venezolanos con los paraguayos, pero el presidente Mario Abdo, descartó esa posibilidad.

“Claramente (Marito) manifestó: ‘Nuestro Gobierno no tiene ningún relacionamiento o no reconoce al gobierno de Maduro, entonces esa reunión de parte del Poder Ejecutivo no se puede dar’”, indicó el titular de Petropar.

Veto parcial al “puenteo”

También hoy Abdo Benítez vetó parcialmente el proyecto de ley que permitía que Petropar “ignore” a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la compra de combustibles; sin embargo, aún se mantiene el articulo que permite que la petrolera estatal adquiera combustible de manera directa y sin intermediarios, con la eliminación de la presentación de las declaraciones juradas.

