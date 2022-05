Ñeembucú: ANDE vuelve a enviar factura abultada y obliga al usuario a pagar antes de reclamar

Los ciudadanos de San Juan de Ñeembucú se sintieron otra vez estafados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), facturas de G. 700.000 a G.900.000 nuevamente recibieron el fin del mes pasado para abonar por la energía eléctrica.

Don Patrocinio Delgado, un poblador de San Juan de Ñeembucú, desesperado acudió a las oficinas administrativas de la ANDE para reclamar la abultada factura que recibió nuevamente este fin de mes.

El hombre exhibió los montos que venía pagando anteriormente hasta el mes de febrero consistente en la suma G. 83.000; facturas anteriores solo alcanzaba 70.000 guaraníes, pero de pronto a fines del mes de marzo la factura de luz alcanzó la suma de G. 600.000. El afectado acudió a la ANDE a reclamar, pero le manifestaron que solo había dos alternativas: o que pague o se le corta la energía.

Patrocinio Delgado tuvo que llegar a un acuerdo con la empresa estatal para que no le corten el servicio, decidió pagar fraccionado, le cobraron G. 250.000 a fines de marzo, pero grande fue su sorpresa que este fin de mes la factura se abultó nuevamente superando los G. 980.000 .

“Me vino una sobrefacturación de vuelta este fin de mes, yo pago religiosamente mi factura, yo no sé si lo que pague el otro mes no cargaron en el sistema o que está pasando, pero esto demasiado nos golpea”, señaló.

“Me habían fraccionado con mora y todo y le pregunté por qué mora si nunca me atrasé, y me salieron con la historia de que no tenían lectores y que habían quitado imaginariamente los números y que ahora están ajustando los números. Entonces le manifesté que no es mi problema, son ustedes los que tienen solucionar y no cargar sobre nosotros”, se quejó el usuario.

Explicó que no es la única persona que está pasando por esta situación en San Juan de Ñeembucú. “Somos varias personas que estamos desesperados por esta cuestión, todo el mundo salimos heridos por esta pandemia y viene a hacernos un golpe de gracia. Los que no vivimos de la teta del Estado estamos desesperados, porque nos hacen gastar más de lo que producimos y eso a la larga nos va a llevar a formar parte del club de los mendigos”, se lamentó don Patrocinio Delgado.

Desde la ANDE, regional Ñeembucú, insisten en que fue un error de un funcionario en la lectura del medidor. El jefe regional de la ANDE, Roberto Leal, indicó que el problema se originó cuando un empleado proporcionado por recursos humanos de la institución fue a hacer una lectura errónea al medidor. “Hemos hecho reuniones con la gente, para explicarles de la situación, la mayoría ya fueron subsanados, son muy pocos los que aún quedan por solucionar”, indicó Leal.