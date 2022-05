Colorados se distancian de D’Ecclesiis y anuncian creación de un nuevo equipo político

Si se concreta el anuncio de los caudillos colorados que asistieron a una reunión convocada en San Estanislao, esta sería la segunda fuga importante que se registra antes de seis meses en el sector de D´Ecclesiis, teniendo en cuenta que el vicelíder de su movimiento, el diputado Pastor Soria, también se había retirado del equipo para candidatarse al cargo de gobernador de San Pedro por Honor Colorado.

En la convocatoria realizada en un local particular de esta ciudad se reunieron unos 300 dirigentes de los diferentes municipios del departamento de San Pedro para apoyar la iniciativa que había surgido a través de algunos importantes referentes de la ANR de la zona.

Durante el encuentro, los participantes propusieron como candidato número uno a la diputación de este sector al exlegislador Arístides Da Rosa. Esta moción fue apoyada por mayoría de los asistentes en la reunión.

Además de la figura de Da Rosa, surgieron varios nombres de dirigentes jóvenes que estarían conformando la lista de candidatos a diputados y de Junta Departamental para las internas de diciembre.

Da Rosa anunció que si no surge alguna conversación durante estos días con el líder de “San Pedro para Todos”, la próxima semana ya se estaría oficializando su candidatura y de otros correligionarios que van a integrar la lista de candidatos.

FE Republicana

Por otra parte, informó que el nombre que estaría utilizando el grupo político en la campaña proselitista es “Movimiento FE Republicana”, recientemente inscripto en el registro del Partido Colorado por un grupo de jóvenes de San Pedro.

También mencionó que por el momento no está decidido si se va a presentar un candidato para la gobernación.

Asimismo, explicó que este grupo va a apoyar a nivel nacional a los candidatos oficialistas. “Nosotros, como dirigentes del Partido Colorado, creemos que tenemos derecho a pedir nuestro espacio, pero lamentablemente el diputado D´Ecclesiis no escucha a los referentes de su entorno y así no podemos trabajar. Hace algunos meses habíamos hecho algunos pedidos y hasta hoy no tenemos respuesta, por lo que un grupo de amigos colorados decidimos formar un equipo político donde podemos trabajar sin depender de nadie”, aseveró.