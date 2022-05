Padres exigen rendición de cuentas y renuncia de directora

La protesta tuvo lugar esta mañana frente al Centro Educativo Herman Gmeiner, más conocida como Aldea SOS, ubicado sobre la calle Guillermo Léoz, en la quinta compañía Maka´i de esta ciudad. Padres y alumnos exigieron principalmente la renuncia de la directora Hortensia Morán.

Entre las inquietudes que supuestamente afrontan los padres desde el mes de marzo de este año, es que según la directiva, los mismos tienen prohibido ingresar a la casa de estudios en el horario de entrada y salida, para dejar o retirar, a los alumnos.

También alegan la falta de agua potable, así como la falta de limpieza de los sanitarios precisamente por la falta del líquido.

“No hay agua para más de 1.000 alumnos, en las cisternas, para lavarse las manos y también para tomar. Ya vinimos a hablar con la directora (Hortensia Morán) y ella no sabe lo que pasa. Queremos que liberen los espacios mal utilizados como estacionamiento, exigimos seguridad y acompañamiento en la entrada y salida de nuestros hijos. Tenemos una calle muy transitada y no hay policía municipal de tránsito”, dijeron los padres.

Además, solicitan que la institución realice charlas educativas, de convivencia entre padres y alumnos, teniendo en cuenta lo ocurrido días atrás en un colegio privado de la ciudad de Lambaré.

Por otro lado, exigen que rinda cuentas de lo recaudado en concepto de matrícula y cuotas, además de la renuncia de la directora Hortensia Morán.

Por su parte, la directora Morán dijo que junto a su equipo de trabajo, miembros de la Supervisión y del MEC, se encuentra trabajando para mejorar la situación de la institución a su cargo. La docente no renunciará.

Aldea SOS es responsable, aseguran

La supervisora administrativa y pedagógica, Roxana Duarte, y su comitiva, intervinieron en el conflicto. Manifestó que en estos momentos existe una especie de cuarto intermedio, para analizar cada uno de los reclamos y brindar una solución definitiva en la brevedad posible.

En principio la Dirección del Centro, y la Supervisión se comprometieron en solicitar al MEC, un equipo para el acompañamiento de gestión directiva para la escuela y colegio.

Aclaró que el instituto educativo es un recinto privado subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y que por lo tanto, el mantenimiento y acondicionamiento del lugar es responsabilidad de los dueños de la infraestructura, mientras que el cuerpo docente tiene a su cargo garantizar el desarrollo de las clases. Dijo que la responsabilidad del MEC es la de destinar rubros.

“Esta institución arrastra un conflicto desde hace seis a siete años porque el dueño del predio es la organización Aldea, pero esta institución está subvencionada por el Ministerio de Educación, que tiene acá rubros, que hace que la institución funcione”, dijo la supervisora.

“En el año 2019 se logró la firma de un convenio, para que la organización Aldea le otorgue la administración completa al MEC y ese convenio se quedó paralizado, es decir, el proceso, teniendo en cuenta que sobrevino la pandemia. Ahora de vuelta se sigue con el proceso y se quiere lograr que esta institución sea pública, pero la Aldea otorgó el usufructo por diez años (…). Por más que la institución sea privado subvencionado, el dueño no pierde la potestad de administrar la institución”, agregó.

Mencionó también que se encuentran trabajando por la institución, ya que también faltaban rubros para cubrir todas las horas cátedras para el nivel medio y maestras de grado.

Además dijo que el Centro tiene una población muy alta y que por tal motivo es imprescindible agilizar el trámite, y que sea administrado totalmente por el MEC. Dijo que los aportes de los padres en concepto de matrícula, y en el caso del preescolar con el cobro de cuotas, no son suficientes para una población de más de 1.200 alumnos.

“Ahora por ejemplo, tenemos problema de agua. Los padres manifiestan que los sanitarios no están en condiciones, de hecho que si falta el agua, los sanitarios no estarán en condiciones. Se suma a todo esto, que están reclamando la salida de los rubros de aquí, que niego categóricamente, creo que ellos no recibieron una información clara de lo que está aconteciendo”, detalló Duarte.

Desde marzo estamos trabajando en la institución y detectamos todas las debilidades y tenemos sesenta días para presentar un plan de mejoras para garantizar el desarrollo de las clases para los estudiantes”, manifestó Duarte.

En cuanto al pedido de renuncia de la directora Morán, quien asumió en noviembre de 2020, según resolución del Ministerio de Educación y Ciencias, la supervisora dijo que aún no se puede hablar de una “gestión pésima”, siendo que recién ahora los niños y jóvenes asisten a las clases presenciales en su totalidad.

Respecto a la excesiva población, indicó que la solución sería crear secciones por grado para dividir los grupos de alumnos. Sin embargo, esta situación requiere de más aulas, así como también de rubros para los docentes.

También se refirió al acceso de los padres a la institución y expresó que pueden ingresar pero que no pueden permanecer dentro del predio.

Referente a la rendición de cuentas, la profesional explicó que la recaudación por el cobro de matrículas es a través de una preceptoría, que incluso es controlada por padres, estudiantes y docentes. Indicó que debido a un conflicto, desde el 2019 no se logró una nueva conformación de la Cooperadora Escolar.

“Es una situación delicada porque acá se necesita una dirección administrativa, una cabeza, que dirija administrativamente y necesitamos que se haga presente un administrador designado por la organización Aldea porque es lo que corresponde. Todavía no se pudo hacer una reunión general para mostrar la rendición de cuentas, primero se tenía que atacar las situaciones más delicadas como sillas, luz, agua y más”, expresó Duarte.