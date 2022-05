Airada queja por supuesto maltrato de médica se hace viral en Curuguaty

Fátima Mendoza dijo que nunca conoció a una médica “tan antipática” como la doctora Cynthia Florentín, funcionaria traumatóloga al servicio del Ministerio de Salud en el Hospital de Curuguaty, lo que pudo comprobar durante su constitución en el centro asistencial buscando atención.

“Te echa afuera. Si uno va a un centro es porque necesita ayuda. Había sido ella es así nomás luego. A tanta gente le maltrata, cómo persona como ella sigue si lo único que hace es enfermar más a los que van, por el maltrato que recibe por parte de ella, es una lástima para el hospital de Curuguaty, a voces se sabe todo había sido, vergüenza total para nosotros los Curuguateños, es mejor no tener esta clase de profesional si es así, total a nadie le sirve, estar en la función pública es para servir, esta Dra. no sabe que significa eso, VERGÜENZA”, posteó la denunciante.

Mendoza señaló que espera que Dios no permita que la profesional siga trabajando en el Hospital de Curuguaty, asegurando que no le interesa la salud de nadie, que es una profesional de ocasión, habiendo muchos otros quienes desean trabajar y servir al prójimo.

“Sigo diciendo que es una vergüenza que te digan para que viniste acá porque no te fuiste allá, primera vez en mi vida vi y escuché, no pude creer, espero alguna vez se dé cuenta que así no se actúa y menos si uno es funcionario público”, agregó la mujer.

La discusión se originó cuando la médica denunciada le habría prácticamente expulsado de la sala de urgencia, alegando que ella estaba solo para casos de emergencia, según la denunciante.

Consultada sobre el caso, la Dra. Del Rosaria Galeano, directora del Hospital de Curuguaty, proveyó el numero de la profesional, siendo ella la que debe responder por sus actos, pero la Dra. Cynthia Florentín nunca respondió a las llamadas ni mensajes a su número con terminación 695.