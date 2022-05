Medicina-UNA reincorpora a médicos sumariados por irregularidades

Con una actitud represiva y casi arcaica, las autoridades del Consejo Directivo ordenaron la colocación de un sofá en la antesala donde se reúnen para sesionar y tomar las decisiones administrativas y políticas. Además, ante nuestra presencia, y el pedido de ingresar dentro del recinto para tomar imágenes fotográficas como también consultar acerca de la inquietud estudiantil, la respuesta fue una negativa.

Dos guardias, que estaban cuidando el cumplimiento de la disposición, fueron los que se encargaron de atender a cualquier persona que pretendía ingresar dentro del espacio donde se encontraba el Consejo Directivo. Uno de los guardias fungió de portavoz de los pedidos de ingreso, y dio el mensaje de consultar cualquier necesidad al Departamento de Prensa.

El sumario no culminó nunca

En tanto, once miembros del Consejo Directivo votaron a favor de que los médicos Jaime y Emiliano Ibarrola, sumariados desde el 2015 por varias irregularidades cometidas como docentes y directivos de la facultad, retomen sus cátedras, volviendo a enseñar. El proceso está parado porque rige una medida cautelar dispuesta por un Tribunal de Cuentas. La decisión de los consejeros sólo tuvo oposición de los tres representantes estudiantiles.

Los miembros docentes que votaron a favor de la reincorporación fueron: el Mgter. Prof. Dr. Osmar Manuel Cuenca Torres (decano); Mgter. Prof. Dr. Fabrizio Ricardo Frutos Porro (vice decano); Prof. Dr. Jorge Luis Ruiz Díaz Pereira (miembro titular docente); Prof. Dr. Enrique Daniel Pérez Girala (miembro titular docente); Prof. Dr. Miguel Dante Zacarías (miembro titular docente); Prof. Dr. Celso Augusto Aldana Ubillus (miembro titular docente); Prof. Dr. Salustiano Carlos Adorno Cabañas (miembro titular docente); y Prof. Dr. Akira Kikuchi Hisaoka (miembro titular docente).

En representación de los miembros no docentes votaron a favor: el Dr. Lilio Emiliano Irala Ledesma (Miembro no docente titular); Dr. Luis Marcelo Miño (Miembro no docente titular); Dra. Rossana Elizabeth Llanes Romero (Miembro no docente titular). Mientras que el grupo minoritario que votó en contra fueron: la Univ. Eliana Ayala (Consejero Estudiantil titular); Univ. Marcos Esteban Ferreira Funes (Consejero Estudiantil titular); Univ. Alejandra Olmedo (Consejero Estudiantil titular).

Estudiantes se oponen a retorno de médicos sumariados

La postura asumida por los once miembros del Consejo de Directivo fue rotundamente rechazada por el estamento estudiantil y el Centro de Estudiantes, quienes manifestaron un total repudio a la decisión que tomaron los miembros del Consejo que votaron a favor. Manifestaron que antes de que el Consejo pudiera tomar una nueva decisión deberían haber esperado que el sumario administrativo culmine para ver si correspondía el regreso de los médicos.

Según la nómina de funcionarios de la FCM-UNA, a marzo del 2022, Jaime Ibarrolla figura con una remuneración de G. 28.160.000 mensuales. Dentro de este monto figura una bonificación por insalubridad de G. 510.000. En el caso de Emiliano Ibarrola, su remuneración total es de G. 15.510.000. Dentro de este salario también figuran G. 510.000 de gratificación por insalubridad. Los hermanos Jaime y Emiliano fueron sumariados en noviembre del 2015 por una serie de irregularidades cometidas como docentes y directivos de la Facultad de Medicina.

En marzo de 2016 los médicos fueron absueltos, pero se encontraron irregularidades en la ejecución del sumario. Todo fue anulado y el sumario volvió a comenzar, pero el caso acabó pasando al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, donde quedó congelado luego de que se dictara una medida cautelar de no innovar a favor de los médicos. Mientras el proceso está parado, los médicos cobran sin trabajar.

Denunciados durante “UNAnotecalles”

Los doctores Jaime y Emiliano Ibarrola eran directivos y docentes de la Facultad de Medicina en el 2015, cuando en el marco de las protestas de estudiantes conocida como “UNAnotecalles”, los hermanos fueron denunciados por una serie de irregularidades.

Las acusaciones señalaban un manejo “a su arbitrio” de la facultad, a la que, junto con el Hospital de Clínicas, supuestamente habían convertido en una sucursal del Partido Colorado. También Gustavo Rodríguez Andersen fue sumariado por irregularidades. Empero, con la medida del Tribunal de Cuentas, los procesos están congelados.