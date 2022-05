Funcionaria del Consejo de Salud de San Juan Nepomuceno reclama el pago de salario

Rosa Analía Silvero comentó que estuvo trabajando durante su embarazo pese a que era de alto riesgo y comunicaba al presidente del Consejo de Salud que seguía siendo Orlando Rojas Villalba (intendente saliente) porque en el departamento de descentralización del Ministerio de Salud, no asumía aún el actual intendente Derlis Molinas (ANR-HC).

En otro momento, la mujer dijo que tenía contrato desde el 1 de octubre del año pasado hasta el 31 de marzo de este año. Cobró hasta diciembre y le faltan los tres meses de este año. Relató que dio a luz el 14 de febrero y que cuatro días después ya volvió a trabajar para hacer la rendición de cuenta, pese a que tenía 120 días de reposo por maternidad.

La funcionaria que reclama sus haberes caídos es hermana del presidente de la Junta Municipal, Aníbal Silvero Rivas, quien la semana pasada con otros 6 concejales, colorados y aliancistas, no autorizaron un préstamo de G. 2.200.000.000 solicitado por el intendente. Que presuntamente es una venganza del jefe comunal contra el edil.

El intendente Derlis Molinas dijo que la nota de reclamo fue entregada en la mesa de entrada de la Municipalidad local y no en el Consejo de Salud, donde será estudiado su caso. Molinas manifestó que no se le pagó porque ella no cumplió con sus obligaciones y que su rendición de cuenta estaba mal y tuvo que volver a hacer.

Agregó que ni siquiera sabía que la mujer estaba embarazada y que tenía reposo médico y que sea el hermano del concejal Aníbal Silvero no viene al caso, que simplemente no trabajó.