Militares piden radares y aviones antes que ley para derribar aeronaves

González informó que el diputado Tito Ibarrola y el senador Gilberto “Tony” Apuril pidieron el parecer de la Fuerza Aérea en relación al documento que se presentó en el Congreso y que permitiría el derribo de las potenciales narcoavionetas.

“Nos pidieron nuestro parecer, como Fuerza Aérea. Analizamos el documento presentado, nosotros proponemos una tercera versión de lo que es la modificación de la Ley 5.400. Cuando expusimos lo que planteamos tuvimos la visita del senador Apuril y del diputado Ibarrola”, dijo el comandante de la Fuerza Aérea.

González recordó que Paraguay firmó un documento internacional en el año 2000 y que el mismo, por la prelación de leyes, puede generar sanciones a nuestro país en el caso de implementar estos derribos.

“En el proyecto se establece la destrucción, que es la acción de dañar los medios aéreos no identificados (...) Al aprobar la ley de derribo nos exponemos a sanciones internacionales”, dijo.

Sin embargo, recordó que los militares “estamos facultados ante una aeronave que representa a una amenaza hostil, poder realizar la destrucción de esa aeronave”.

Faltan radares y aviones

Sin embargo, la principal traba que expuso el general fue que las Fuerzas Aéreas no tienen los insumos necesarios para poder perseguir o interceptar estas narcoavionetas.

“Si tuviésemos los medios para la intercepción, la detección, sería innecesario realizar el derribo. No tenemos esos medios para poder detectar e interceptar estas aeronaves. No tenemos (radares primarios). Para controlar el espacio aéreo se necesita un radar primario de largo alcance. En Concepción hay un radar primario que funciona como secundario, que no funciona como tiene que funcionar”, precisó.

Y, como casi siempre, el argumento gira en torno al dinero. “Tenemos proyectos de adquisición de radares que pasaron todos los filtros, es factible. También tenemos proyectos de compra de aviones. Eso obedece a la disponibilidad presupuestaria. Si tuviésemos el control efectivo, si les interceptamos, y les hacemos el seguimiento en algún momento se les va a alcanzar el combustible y van a aterrizar. Si bajan en territorio paraguayo van a ser detenidos. Si bajan en Argentina y Brasil se les va a transferir”, finalizó el general.

Cabe recordar que ya en 2014 se había discutido esta ley; sin embargo, también en Diputados la cercenaron, alegando que supuestamente se violaba la presunción de inocencia y otros argumentos, con lo que se eliminó la posibilidad del derribo.