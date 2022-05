Javier Zacarías Irún resulta herido tras vuelco en Itacurubí

Según fuentes de la comisaría 9° de la citada ciudad cordillerana, el aparatoso accidente se produjo cerca de las 21:00 horas, cuando Zacarías Irún se dirigía a Ciudad del Este al mando de una camioneta Kia tipo Sportage de color bordó y sin chapa. Durante el trayecto, perdió el control de su rodado por causas aún desconocidas y volcó sobre la ruta.

A raíz del percance, el vehículo resultó con daños materiales mientras que el político acusó serias contusiones internas. Fue trasladado en ambulancia al sanatorio privado Virgen del Rosario de Itacurubí de la Cordillera, donde fue atendido.

Fuentes de la comisaría indicaron que el accidente se produjo cuando un camión que circulaba en sentido contrario intentó hacer un adelantamiento indebido. El conductor de ese vehículo huyó y el senador, que iba solo en la camioneta, fue asistido por bomberos.

“Las primeras informaciones dicen que un camión sin luz generó una maniobra brusca y llevó el vehículo a tumbar. Esto no quiero confirmar porque no hablé todavía con él, pero es lo que nos comentan. Él estaba solo en el vehículo. No pasó de pequeñas escoriaciones, está bajo control (...) tampoco hay heridas internas. No pasó de daños materiales gracias a Dios”, dijo su hermano, Justo Zacarías Irún, en conversación con ABC Cardinal.