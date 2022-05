Pequeño productor agrícola resalta la importancia de la agricultura familiar

El labriego comentó que desde joven se dedicó a trabajar en la chacra para producir alimentos extraídos de los cultivos en una parcela de su propiedad ubicada en esta colonia, donde actualmente dispone de unas cinco hectáreas de mandioca, maíz, poroto y cultivos de otras variedades; mencionó que una parte de la producción es utilizada en la casa y el resto se comercializa en el mercado local.

Con relación al criterio que se debe manejar para poder obtener un resultado óptimo en las siembras de los rubros agrícolas, el productor explicó que en cualquier actividad que se emprende uno debe tener en cuenta la buena administración de los diferentes factores que significa llevar adelante con éxito el proyecto.

En ese sentido, dijo que el trabajo del campo no tiene mucha diferencia de otros emprendimientos comerciales, en los que se invierten dinero y mucho sacrificio para lograr el resultado deseado; aseveró que no es fácil manejar el trabajo de la producción agrícola si no se hace una planificación adecuada antes de la siembra de los productos.

Diversificación de cultivos

En lo concierne al manejo de los diferentes productos en cada periodo de siembra, el labriego refirió que en primer lugar siempre es importante tener en cuenta que la diversificación de productos es la mejor estrategia que se debe tener en cuenta para evitar inconvenientes en la hora de vender la producción a los centros de acopios.

Agregó que la falta de planificación de los agricultores siempre fue un obstáculo en la comercialización de cualquier clase de productos debido a que la mayoría de los agricultores realizan su siembra en una misma época de un solo producto y cuando llega el momento de vender el mercado está saturado y ya no pueden colocar su producción, señaló.

“El programa de la agricultura familiar campesina es una fórmula de trabajo que debemos ir mejorando cada año, teniendo en cuenta que es una herramienta muy positiva para el manejo adecuado de los cultivos de renta y de consumo que nos puede marcar el panorama de cómo podemos conseguir una mejor posibilidad de aumentar el ingreso en nuestros hogares”, enfatizó el labriego.