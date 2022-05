El martes culmina etapa de audiencias públicas para integrar ternas del TSJE

Los postulantes magistrada Dina Marchuk Santacruz, Cristhian Rivas Kiese, César Emiio Rossel y el juez Edgar Adrián Urbieta, expusieron en las audiencias públicas en el llamado para conformar ternas para miembros de la Justicia Electoral, convocado por el Edicto N° 2/2022 para llenar las vacancias producidas por el cese de funciones de los ministros Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, quienes abandonaron el TSJE al cumplir 75 años de edad.

Otros dos postulantes expondrán en la mañana de este martes, los abogados Ramón Ferreira y Laura Villalba.

La postulante Dina Marchuk Santacruz (50), jueza de sentencia, fue la primera en exponer en la audiencia pública de la jornada de este lunes. Propuso el control cruzado del dinero que será utilizado para el financiamiento, para el fortalecimiento de la institucionalidad, que estaría a cargo de la Contraloría, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que deberán verificar el origen y destino del dinero que ingresa a las campañas electorales, ante las sospechas de que podrían provenir de actividades ilícitas. Actualmente no tenemos un sistema de control sobre la trazabilidad de fondos, y para ello se debería crear una dependencia exclusiva que analice el origen del dinero, con profesionales contadores y asesores impositivos.

La magistrada asimismo propuso la creación de una plataforma digital para que se conozcan las decisiones que emite el Tribunal Superior de Justicia Electoral TSJE, en las que se expondrán las sentencias y jurisprudencias para que se tenga una base de datos en las que se conocerán los resultados y el modo en que resuelven los casos los juzgados y tribunales.

Marchuk Santacruz también habló sobre automatizar el sistema de inscripciones de electores, con un sistema cruzado de datos con la Policía Nacional para que las personas puedan ser ubicadas. Las votaciones dependen del lugar de residencia de las personas. Mientras más fiel sea el registro, más ubicables serán las personas, indicó.

También propuso la creación de una Defensoría Pública Electoral, un defensor por cada departamento que tendrá el acompañamiento de funcionarios de la Justicia Electoral para representar ante los jueces electorales.

Pago de tasas. Las asociaciones intermedias deben pagar los costos y las tasas judiciales por el uso del sistema de justicia, como por el ejemplo el Club Sajonia, la Cooperativa Universitaria, y otras organizaciones que apuestan al poder y por lo tanto apuntan a lo económico. Lo percibido por las tasas judiciales deben ser remitidas al Ministerio de Hacienda y que luego retornen al TSJE, a los indígenas y mujeres de escasos recursos.

La postulante también dijo que se debe crear e implementar la creación del expediente electrónico para facilitar el acceso a la información jurisdiccional y a las referentes a cuestiones administrativas.

La creación de una Oficina de Atención Permanente para evitar el fenecimiento de los plazos procesales, y para ello debe acompañar un juez y fiscal de turno, especialmente, para la presentación de amparos.

La suscripción de convenios con instituciones educativas para que llegue a las personas que están en situación cívica de votar. Se debe trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias y con los centros de estudiantes para priorizar la formación cívica y elecciones juveniles.

Preguntas del auditorio. No hubo.

Denuncias: no hubo

Preguntas de los consejeros

Jorge Bogarín Alfonso: sobre control de financiamiento político.

Marchuk respondió que no hay control adecuado sobre a trazabilidad del dinero para el financiamiento político, la Contraloría debería verificar si coinciden los datos que las personas declaran, así también la intervención de la SET y Seprelad. A veces se utilizan recursos de los partidos políticos y recursos personales, y eso confunde el origen del dinero.

El segundo en exponer en la mañana de este lunes fue el postulante Cristhian Daniel Rivas Kiese, docente universitario, abogado particular desde hace 12 años..

Empezó diciendo que el TSJE es una de las instituciones mejor conceptuadas del Estado porque no hay mayores reclamos de la ciudadanía. Merece credibilidad además por el uso de las urnas electrónicas que corrobora la emisión de votos y a esto se podría agregar la identidad biométrica, para mayor seguridad.

Sobre el expediente electrónico dijo que esta tecnología facilita el acceso a la justicia, y abarata el costo a los justiciables.

También dijo que las resoluciones jurisdiccionales deben publicarse, para que la ciudadanía esté enterada de lo que sucede y como se resuelven las mismas.

Sobre los electores de paraguayos en el exterior, Rivas Kiese dijo que la enmienda constitucional posibilitó que se pueda votar, pero este ejercicio no fue muy utilizado. La Justicia Electoral implementó en algunos países pero sin el éxito esperado. Por otro lado, ya existe la identidad electrónica, y se puede ampliar a este método para que el ciudadano puede ingresar a la plataforma digital de la Justicia Electoral para que el connacional pueda votar con confianza.

Para un mejor control y seguridad del dinero que se utiliza para el financiamiento político, se podría legislar para limitar el uso de dinero para las campañas políticas.

También dijo que el subsidio electoral debe seguir porque beneficia a las personas de escasos recursos dentro de sus partidos, para participar de las mismas.

Limitar la cantidad de elecciones, modificar en una sola elección para ahorrar costos y subsidios a los partidos. Se debería unificar en un sola votación general, partidarias y municipales y usar el dinero ahorrado en hospitales, caminos.

Unificar las leyes dispersas en el Código Electoral y Código Procesal Electoral, y a la vez que haya en cada cabeza departamental jugados y tribunales electorales.

De igual manera, se debe regular la publicidad electoral de las plataformas de internet, de las redes sociales.

Preguntas del auditorio: no hubo.

Preguntas por correo electrónico:

¿Considera que la utilización del padrón nacional por parte de un partido político en una elección simultáneas, es pasible de impugnación?.

Considero que cada partido debe utilizar su padrón, porque para utilizar otro padrón debería haber una autorización de los afiliados de esa agrupación.

¿Es factible la paridad en las listas plurinominales?

La ley menciona que debe haber un mínimo de 20% de mujeres. Forzar para que las mujeres ingresen al campo político no es muy bueno. Para las internas se podría hacer esa paridad, porque allí se va a posibilitar la elección, pero una vez que tengamos la lista, la mayoría o minoría de mujeres o varones que obtuvieron los votos, debería mantenerse, o sino se va a distorsionar la voluntad popular.

Preguntas de los consejeros

Jorge Bogarín Alfonso: ¿Qué actividades haría como ministro sin depender del presupuesto?.

La brecha entre una elección y otra es muy corta, sin bien es cierto se debe contar siempre con buenos presupuestos para dotar de más recursos. Sin embargo, el voto de paraguayos en el exterior a través del sistema informático, que va a requerir cambios legislativos-, podría ser más fácil de implementar. Va a ser necesario trabajar con legisladores en las modificaciones legislativas.

Eugenio Jiménez Rolón: Sobre el voto de paraguayos en el exterior. ¿Existe correspondencia de los residentes con el padrón o impide la concreción del voto?.

El padrón no refleja exactamente la realidad, muchos no realizan la comunicación pertinente de los cambios de residencias, o muchos no lo hacen directamente porque trabajan en condiciones ilegales. Se va a necesitar de asesores para solucionar este tipo de problemas, de mentes brillantes para materialización estas ideas.

Pedro Santa Cruz: ¿Está de acuerdo con el subsidio electoral, con el voto electrónico?

Estoy de acuerdo con el subsidio a los partidos políticos porque ayudan a las personas que no tienen recursos y que quieran participar de las elecciones.

Sobre el voto de los paraguayos en el exterior se debe contar con un sistema informático para acceder al sufragio. Se debe contar con el sistema de identidad electrónica para que se acceda al sistema del TSJE y se tenga la confidencialidad del voto.

Mónica Seifart: Sobre la publicidad de los actos del TSJE.

La Corte Suprema tiene en su página web publicada ciertas resoluciones judiciales que considera de trascendencia, y el TSJE debería hacer lo mismo, y las cosas buenas deberían copiarse. La publicidad sirve para que el ciudadano que no esté tan enfocado lo que hace el TSJE sepa cómo resuelve la Justicia Electoral ciertos casos, y eso ayudará a que no se planteen recursos dilatorios, y a la vez va a ayudar para que se tenga mayor calidad de las resoluciones emitidas.

De igual manera, cuando se publican cuestiones administrativas, muchas veces las autoridades dejan de hacer cosas malas porque van a estar expuestas a la ciudadanía, al control de todos.

José Torres Kirmser. Sobre las medidas de transparencia en la Justicia electoral.

La transparencia debe ser uno de los ejes fundamentales de la administración pública, y en este caso en la Justicia Electoral. La remuneración de funcionarios ya está en la página web, y eso es bueno. En cuanto a los recursos, se debe tener una administración transparente porque son recursos públicos, y lo que los gobernantes no hacen bien, luego repercute en la ciudadanía.

Oscar Paciello: Sobre la regulación de la propaganda electoral en medios sociales.

La regulación es necesaria, pero no soy del área tecnológica. Tengo que consultar con los profesionales del área para materializar esta regulación porque es necesaria.

El tercer postulante en exponer el lunes fue César Emilio Rossel (41), director de Partidos Políticos del TSJE. Destaco que la Justicia Electoral funciona muy bien, y de eso avala unas 20 elecciones democráticas.

Habló del financiamiento político: indicó que el dinero y la política es un matrimonio inseparable. Hay que modificar las presentaciones de ingresos y egresos de financiamiento de campañas políticas, elaborar un estudio sectorial de los riesgos. Debe elaborarse un manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos, trabajar de cerca con la ST, Seprelad y hacer la trazabilidad de las campañas.

Agregó que se debería transmitir en vivo las sesiones del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se debería exponer en la web las afiliaciones, al TREP se debería hacer ajustes para levantar las actas, inclusive. Al sistema de biometría debería acompañarse de una ley de uso de datos de personas.

Se debe trabajar sobre la profesionalización del funcionario, realizar convenios con universidades. Otro aspecto es trabajar en la desinformación de las redes sociales, el control de redes sociales, que no es una tarea fácil.

La educación cívica es clave, necesitamos una revolución en cuanto a esto. Hay una apatía hacia la política, pero hay que saber llegar a la gente, fortalecer a los partidos políticos, aumentar la participación de los jóvenes.

Preguntas del auditorio:

Si fuera designado ministro, ¿qué haría para promover mayor participación de la ciudadanía en las elecciones?.

La participación es clave, la ley de inscripción automática hace que el padrón vaya creciendo, la franja que menos vota es entre 18 y 24 años, y la mayor participación tiene alrededor de los 50 años, y la mujer es la que más participa. Hay que incentivar a los jóvenes.

¿Qué haría para dar más garantías para las personas incapacitadas al voto?.

Hay un método de exportación, exportamos calidad democrática, el ‘voto en casa’, es uno de ellos, hay que fortalecerlo, son buenas prácticas sobre el voto inclusivo.

Su perspectiva en escuelas y colegios sobre la educación cívica.

Por ejemplo, la práctica de votos de niños hizo que aumentara la participación de jóvenes, en el extranjero, y eso debemos implementar.

¿Está de acuerdo con el financiamiento político y el tremendo gasto para el Estado?

No es gasto, sino inversión. El único país que tiene financiamiento privado es Venezuela. El resto tiene financiamiento publico.

¿Estaría de acuerdo en realizar reuniones con otras instituciones, con que fin lo haría?

Hay que trabajar, hacer mesas de trabajo, escuchar a las organizaciones minoritarias, no solamente con los partidos que tienen representación parlamentaria.

¿Los partidos pueden impugnar los padrones en caso de doble afiliación?

Los dueños de los padrones son los partidos políticos. Hay que tener mucho cuidado con ello, en Paraguay se paga por cantidad de votos, no por la cantidad de afiliados en el padrón.

La trazabilidad del financiamiento político.

La problemática que se da es que es muy difícil abrir la cuenta de un banco. Te dicen que es nuestro prestigio el que está en juego. Esa cuenta es fundamental, hay que reglamentar con Seprelad, para que se pueda abrir la cuenta de un banco.

Denuncias:

Se le cuestionó que tenía accione en la firma Aurora de Mandatos por unos 400 millones, es propiedad con su esposa. ¿Cuál es el origen de esa suma de dinero, de donde provino?. Ya no cuenta con las acciones de acuerdo a su declaración jurada, como hizo las operaciones de trasferencia? Es una empresa de maletín, sin local propio.

Rossel respondió: Dijo que la firma había declarado en su momento, que fue una empresa de sus suegros, y que las acciones las compró por el bajo costo que tenían. Pero las acciones subieron porque estaba asentado en un inmueble y como tal la propiedad se revaloriza. Es una casa ubicada en Colón y Piribebuy, y se vendió en el 2018.

También aclaró que la empresa nunca fue proveedora del Estado, por lo menos mientras estuvo bajo su administración.

Rossel luego dijo que la transferencia se hizo a la misma empresa Aurora, y que iba a pedir más datos a su contadora. “Nunca le di mucha importancia, ni fue por una suma exorbitante”.

En su declaración de 2020 en la empresa Grein SA tenía acciones por G. 700 millones. ¿Cuándo adquirió dichas acciones?. ¿Se informó a la SET de la transacción?. No existe físicamente.

Con mi señora tenemos separación de bienes y pensamos construir un depósito en la ciudad de Lambaré, constituimos esa sociedad. El terreno entonces era un monte, hace 15 años cuando adquirimos, hoy tiene casi 10 veces más del valor de lo adquirido. Tengo todas las facturas de la adquisición...

Funcionario de la Justicia Electoral y solo presentó en dos ocasiones su declaración jurada

Rossel dijo: En los últimos años solo tuve dos ascensos y está publicado en la web la declaración jurada.

¿Tiene vinculación con emprendimientos inmobiliarios y tiene relación con el TSJE?

No tiene relación. Autora Inmobiliaria es otra empresa, siempre confunden.

¿Podría justificar su patrimonio activo, atendiendo la falta de consistencia?

Claro que si, y todo está publicado.

¿Fue ordenador de gastos de la Justicia Electoral?

Nunca fui ordenador de gastos

Su hermano es director de Recursos Humanos. ¿Influyó en su ingreso?

Entró en el 2002, y ni tuve incidencia en su contratación, porque en ese año era prácticamente ordenanza. Solo los ministros pueden ascender o promover.

Preguntas de los consejeros

Eugenio Jiménez Rolón: Sobre el financiamiento público.

El financiamiento político público, vale la pena invertir en los partidos políticos porque garantiza la democracia.

También expuso el juez de sentencia Edgar Adrián Urbieta, quien habló de fortalecer y acompañar todas las gestiones para evitar cualquier tipo de desconfianza respecto a las elecciones. Para ello considera pertinente fomentar la cultura cívica para alentar la participación de electores desde temprana edad, ya que los jóvenes representan gran porcentaje de nuestro país.

El magistrado dijo estar a favor del uso de las maquinas electrónicas de votaciones, especialmente para los adultos mayores que generalmente quedan marginados del uso adecuado de los mismos.

Urbieta asimismo dijo que se debe prestar especial atención al control de posibles fraudes, a través de los medios electrónicos. Agregó que no se debe escatimar recursos para blindar los resultados de los escrutinios

El juez también está a favor de fomentar el liderazgo de habilidades, de mejorar el talento humano a través de cursos, capacitaciones que beneficiará a todos.

Urbieta propuso impulsar las gestiones para que las personas privadas de libertad, con medidas cautelares, puedan votar desde el lugar de reclusión ya que los mismos tiene la presunción de inocencia y por consiguiente el derecho al sufragio. Sugiere hacer un banco de datos de procesados. Dijo que incluso el beneficio del sufragio podría llegar a las personas con arresto domiciliario.

Preguntas del auditorio: no hubo

Preguntas de los consejeros

César Ruffinelli: ¿Cuál sería su propuesta con relación al financiamiento político, transparencia y trazabilidad?.

Es una cuestión delicada, y nosotros no estamos ajenos a esa problemática. Debemos trabajar con otros órganos como la Contraloría, SET, Seprelad, y en base al estudio que se realiza ver qué corresponde ajustar para transparentar todas las problemáticas. Mejorar la preparación de las Fiscalías Electorales para que detecten irregularidades que se cometan.

Eugenio Jiménez Rolón: La formación cívica. ¿Es de competencia directa de la Justicia Electoral y no del sistema educativo nacional?

El TSJE tiene personas entendidas en la materia que pueden dar charlas. Pero es interesante que se tome contacto con el MEC para incorporar en la malla curricular la materia cultura cívica en los colegios. No entiendo por qué se desecho esa asignatura, ya que si bien es cierto el padrón va aumentando, se debe ver que los jóvenes puedan llegar a emitir sus votos desde temprana edad.

CALIFICACIONES DE LOS CONSEJEROS

Postulante Dina Marchuk Santacruz

Eugenio Jiménez Rolón: 19

Mónica Seifart: 19

Pedro Santa Cruz: 19

Roberto González: 19

Jorge Bogarín Alfonso: 20

Oscar Paciello: 19

José Torres Kirmser: 19

César Ruffinelli: 20

Total: 19,25

Postulante Cristhian Rivas Kiese

Eugenio Jiménez Rolón: 20

Mónica Seifart: 20

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 20

Jorge Bogarín Alfonso: 20

Oscar Paciello: 20

José Torres Kirmser: 20

César Ruffinelli: 20

Total: 20

Postulante César Emilio Rossel

Eugenio Jiménez Rolón: 20

Mónica Seifart: 20

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 20

Jorge Bogarín Alfonso: 20

Oscar Paciello: 20

José Torres Kirmser: 20

César Ruffinelli: 20

Total: 20 puntos

Postulante Edgar Adrián Urbieta

Eugenio Jiménez Rolón: 20

Mónica Seifart: 20

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 20

Jorge Bogarín Alfonso: 20

Oscar Paciello: 20

José Torres Kirmser: 20

César Ruffinelli: 20

Total: 20 puntos