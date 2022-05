“No me quiero bañar”, la polémica protesta del diputado Jorge Brítez en calle inundada

“Yo ya no me quiero bañar, señor intendente Miguel Prieto, ya no me quiero bañar acá”, exclamó el controversial diputado Jorge Brítez en un video grabado en avenida Guillermina Núñez de Báez de Ciudad del Este. El parlamentario, en plena lluvia, decidió parar su vehículo sobre esta ruta y fue grabado haciendo un “show” de protesta por la calle inundada.

En el video de casi dos minutos, el diputado actuó mostrando su enojo por la calle que se encontraba con agua acumulada por la lluvia. En un momento dado, se sacó la remera y alegó que puede darle hipotermia.

Entre lamento, grito y risas, el diputado grabó cuando una camioneta estaba pasando por la calle inundada. También, en manera de llamar la atención y una actitud poco madura, comenzó a correr por el medio de la ruta diciendo “no me quiero bañar; sí, me tengo que bañar”.

En parte del video alegó que tiene que bañarse porque no puede “quedarse callado” y luego comenzó a hacer gemidos aparentemente de lloriqueo.

La avenida Guillermina Núñez de Báez, anteriormente denominada Regimiento San Martín, se encuentra inundada con cada lluvia. Este problema aqueja a los ciudadanos desde hace años, según denuncias. El tramo pasa frente al populoso Centro Regional de Educación en Ciudad del Este.

Por otro lado, el diputado Jorge Brítez es conocido por presentar proyectos controversiales como eliminación del uso de tapabocas en una época de brotes de contagio y cuarentena por el covid-19. También fue cuestionado por participar a incidentada protesta antivacuna.