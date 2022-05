Diputados: sesión queda sin quórum en medio del “fuego cruzado” por atentado en Pedro Juan Caballero

La situación actual ameritaba una discusión sin restricciones de tiempo, por lo que la Cámara de Diputados declaró debate libre como reacción al nuevo atentado de sicarios perpetrado ayer contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, con diversas propuestas y críticas.

Las acusaciones fueron contra presidente Mario Abdo Benítez, aunque el cartismo intentó también responsabilizar a la oposición, con nula autocrítica.

El diputado Sergio Rojas (PLRA) exigió de manera inmediata respuestas de la Fiscalía y que se investigue a policias presuntamente salpicados por sospechas de vínculos con el crimen organizado, incluido el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

Rojas recordó que Acevedo había denunciado al exjefe del departamento de Investigaciones de Pedro Juan Caballero, Hugo Díaz, como presunto “recaudador”, al cual únicamente se reubicó, pero no se investigó. “Acevedo sindicó con nombre y apellido a este comisario policial de Investigaciones (Crio. Ppal. Hugo Díaz) y no hay ninguna carpeta fiscal abierta”, reclamó Rojas.

“¿Qué está pasando en identificaciones? ¿Quién está preso por entregar cédulas a todos los jefes narcos del Paraguay?”, remarcó, recordando que narcotraficantes capturados como Claudair Lopes de Faria y Marcelo “Piloto” Pinheiro tenían cédulas paraguayas.

En la misma línea se pronunció el diputado Édgar Acosta (PLRA), que sostuvo: “Me pasaron el dato de que hay fiscales o policías de frontera que no pueden justificar lo que tienen”, dijo y afirmó que hay que perseguir a los cómplices de la mafia en todos los estamentos, ya que “operan impunes porque tienen la protección de algunos fiscales, jueces, militares, jueces y politicos que son cómplices de la mafia”.

La diputada Kattya González (PEN) varias mociones concretas, la conformación de una Comisión Bicameral para concretar de manera rápida reformas legislativas necesarias, solicitar de manera oficial la cooperación internacional en el combate al crimen organizado y convocar a Hacienda para reformas presupuestarias y optimizar recursos para el combate al crimen organizado.

No obstante advirtió que planteamientos como el de la bancada cartista de aumentar el presupuesto del Ministerio Público no es una solución real. “Les pregunto a ustedes: ¿Esta es una decisión inteligente o es la iniciativa de unos cuantos procesados para quedar bien con la Fiscalía? ¿Esta es una decisión inteligente o una iniciativa para decir ‘salvale a mi hermano, a mi papá, a mi correligionario, a mi intendente y a mi gobernador’? No, señores. Esta no es una iniciativa inteligente”, sostuvo.

“Declaremos estado de excepción o convoquémosle a las autoridades competentes para que se realicen acciones concretas para tener resultados inmediatos”, planteó, por ejemplo, el diputado Carlos Silva (PLRA), que consideró que están dados todos los presupuestos para al menos decretar 30 días de estado de excepción en Amambay, lo que, por ejemplo, permitiría al gobierno reforzar la seguridad con militares.

La diputada Norma Camacho (PEN) también sugirió una convocatoria a las autoridades encargadas de seguridad para tratar de coordinar acciones. “Convoquemos al Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Policía, las secretarías distintas de Inteligencia y Hacienda, para que vengan a diputados a dar explicaciones y a rendir cuentas del presupuesto general de la nación y el resultado de las políticas públicas”, propuso Camacho.

Tratan de cargar la culpa a la oposición

El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), líder de bancada de dicho movimiento, trató de culpar a la oposición de los fracasos del gobierno de Mario Abdo Benítez, y descubrió ahora que ya no está Horacio Cartes en el poder, que existen crímenes como el lavado de dinero, contrabando y narcotráfico en el Paraguay.

“Hay corrupción, existe lavado de dinero, hay inseguridad en el Paraguay, existe inseguridad, hay tráfico de drogas”, dijo Núñez, pero cuestionó: “¿Quién es el ministro de Anticorrupción (René Fernández)? ¿Quién es el ministro de Seprelad (Carlos Arregui)? Es de la oposición. ¿Quién está en la Senad (Zully Rolón)? Es una ministra de la oposición”.

El diputado cartista intentó volcar toda la responsabilidad del crecimiento del crimen organizados a ciertos referentes de este gobierno, siendo que en el gobierno de Horacio Cartes hubo varios funcionarios que hicieron la vista gorda a delitos graves como el lavado de dinero. Por ejemplo, el exministro de Hacienda y actual presidenciable colorado cartista, Santiago Peña, y el extitular de Seprelad, Óscar Boidanich, solo algunos de los funcionarios que hicieron la vista gorda sobre las operaciones financieras de presunto lavado de dinero de Dario Messer en nuestro país.

Quedó sin quórum por ir a almorzar

Poco antes de las 13:00, sin haber tratado un solo punto del orden del día de la fecha, se levantó la sesión de Diputados, ya que varios se retiraron a “almorzar”.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) repudió la situación diciendo que había proyectos de ley con sanción ficta en la fecha y pidió convocar a una sesión extraordinaria para tratarlos.