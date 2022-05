Se debe insistir con reapertura de paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó

Valdez indicó que en su momento el gobierno provincial y autoridades paraguayas hicieron un gran esfuerzo para lograr la habilitación del paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó sobre la Represa Yacyretá. Pero ahora autoridades argentinas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) decidieron por capricho no reabrir el cruce.

“No estamos de acuerdo, nosotros queremos abrir el paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas, pero lamentablemente el paso está cerrado por una decisión unilateral y sin que fuera consultado al gobierno de Corrientes”, expresó Valdés.

Como pueblo se tiene que seguir insistiendo, no bajar los brazos o de lo contrario esta decisión se irá consolidando más con el argumento de que no se puede abrir por causa de la construcción de la Central del Brazo Aña Cuá que no tiene incidencia porque está a más de 32 kilómetros de la zona de paso.

Actualmente, el paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó, es el único que se mantiene cerrado pese a los numerosos reclamos de comerciantes y autoridades de ambas márgenes.