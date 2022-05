Preocupa inseguridad dentro y fuera del Hospital Nacional de Itauguá

Las víctimas en un 99% son los familiares de pacientes, que dejan sus motocicletas en el predio del hospital, en la zona del estacionamiento. El lugar es una galería de ofertas para los delincuentes, que llegan a escoger la motocicleta que más sea de su agrado para aprovechar el descuido de los guardias y robarla.

Al respecto, el jefe de grupo de vigilancia del Hospital Nacional, el oficial inspector Walter García, explicó que se dan muchos casos que hacen a la inseguridad dentro del predio del Hospital Nacional, y que de forma diaria reciben varias denuncias, y que en muchas ocasiones el mismo grupo de la Policía Nacional detiene a los delincuentes cuando los encuentran infraganti.

“Nosotros nos encargamos de controlar y también de revisar en los circuitos cerrados el movimiento. Cuando encontramos algo sospechoso, vamos a verificar. Se dan muchos casos a diario. El predio del hospital es bastante extenso y tratamos de concentrarnos en lugares específicos y nos valemos de los circuitos cerrados. Con las estrategias que pusimos en práctica ya logramos detener a varias personas que vienen para robar motocicletas”, mencionó el oficial Walter García.

Comentó, además, que suelen tener la dificultad en sus tareas cuando pasan a la fiscalía todos los materiales que puedan ayudar a continuar con las investigaciones de las personas que son detenidas. Algunos, menciona, que son encontrados infraganti queriendo robar los biciclos ajenos, tienen grabados en los circuitos, remiten a la fiscalía, pero en horas los delincuentes son liberados nuevamente.

En un caso específico, el aprehendido José Manuel Roa Núñez fue encontrado intentando hurtar dos motocicletas, una de la marca Taiga modelo 150 Eclipse, que no pudo arrancar, y otra de marca Maruti modelo MD150. En el intento, el hombre fue aprehendido y puesto a disposición de la fiscalía con las evidencias para que pueda seguir el curso de la investigación.

Desde el Ministerio Público, la fiscala de la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Itauguá, Milena Basualdo, respondió que no encontró en contra de la persona antecedentes y otros requisitos por lo que se dispuso su libertad. “Decidimos aplicar una suspensión condicional. Estará sujeto a ciertas reglas de conducta conforme al ART. 21 del CPP, por lo que no deberá portar armas, no podrá exceder en el consumo de bebidas alcohólicas y tendrá que donar la suma de G. 150.000 a una entidad beneficiaria o bien realizar un trabajo comunitario en su comunidad”, explicó.

Robos fuera del hospital

No solo dentro del hospital se registran casos de robos. Frente a la farmacia La Esperanza SRL, ubicada frente al nosocomio, pobladores de la zona dejan sus motocicletas para luego tomar los buses y dirigirse a sus lugares de trabajo en el centro. Las motos quedan abandonadas y al acecho de los delincuentes.

Al respecto, el comisario de la jurisdicción, Justo Frutos, mencionó que ya recibieron varias denuncias. “Todos los supuestos autores están siendo puestos a cargo del Ministerio Público. Tenemos casos de hurto de celulares, de motocicletas, y algunos que son recuperados. Además se registran robos frente a una farmacia denominada La Esperanza”, explicó.

Por su parte, la propietaria del comercio farmacéutico, Mirtha Ibarra, dijo que ya hicieron de todo para que los pobladores no dejen sus biciclos frente a su local. Mencionó que aunque no estén en contra de colaborar con las investigaciones que se realice al respecto, para ellos representa una pérdida de tiempo y también la ocupación de la vereda para el uso de sus clientes.