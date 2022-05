Usuarios de Essap sufren por veredas destruidas y caños que pierden agua

Veredas ubicadas sobre Bartolomé de las Casas, desde la calle Aztecas hasta Carios, se encuentran destrozadas y, en algunos casos, remendadas. Los frentistas contaron que la Essap (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay) realiza el cambio de sus cañerías y para ello rompieron las aceras, que hace unos dos meses aguardan la reparación.

Aldo Martínez, comerciante, comentó que recibió el aviso de que repararían su vereda, pero sigue rota. “Es incómodo para nosotros. En mi caso, me dijeron que todavía no me arreglaban porque no encontraban el modelo de los pisos. Me gustaría que realicen la reparación”, expresó.

Lina Lovera, otra comerciante, comentó que los encargados de poner en condiciones la vereda realizan un trabajo desprolijo. “La verdad que trabajan mal, dejaron escombros en varios lugares”.

Trabajo “cachafaz”

Leonardo Priore coincidió con Lovera y dijo que la empresa tercerizada trabaja a medias. “No terminan, el trabajo es cachafaz”, aseveró. Refirió que en algunos puntos repusieron las baldosas, pero no tienen buena terminación, lo que propicia que se levanten nuevamente o se despeguen.

Algunos vecinos directamente recurrieron a albañiles particulares para la reparación de sus aceras.

En otras zonas, como la calle Lillo, tras el cambio de tuberías se realizó un recapado, y a menos de dos meses ya se está rompiendo, y hay agua que filtra a los costados.

Entretanto, en la zona del microcentro el problema son los caños rotos, que pierden litros de agua incluso cuando los vecinos avisan a la Essap. Sobre Palma entre 14 de Mayo y 15 de Agosto, se desperdicia mucha agua potable. Igual ocurre sobre Rodríguez de Francia y 15 de Agosto.