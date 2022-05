Técnicos dicen que alza en precio de combustibles no se justifica ahora

Victorio Oxilia, PhD en Energía y catedrático de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), sostuvo que las variables principales de la estructura de costos no han sufrido variaciones significativas para que los emblemas privados anuncien aumentos entre G. 1.000 y G. 1.500 en el precio del combustible para el consumidor final. Aunque referentes del rubro justificaron el aumento pretendido debido a incrementos de los valores internacionales del petróleo.

El especialista recordó que en enero y febrero de este año, el precio internacional del combustible estaba entre US$ 80 y US$ 90 el barril, luego al registrarse el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en marzo subió a más de US$ 120. Luego, en los siguientes meses ese valor se mantuvo fluctuante, pero en estos días se mantuvo entre US$ 110 y US$ 105 el barril.

“Por cada US$ 10 que sube el precio internacional del crudo, tendría un impacto entre G. 250 y G. 450 por litro en los costos. Ese aumento no se da, de hecho, está menor de cuando se aplicaron las medidas que siguen vigentes (disminución de un porcentaje del Impuesto Selectivo al Consumo)”, afirmó. Agregó que en este escenario, no se justifica, ya que el precio máximo es de US$ 110, no es de US$ 130 el barril para decir que cabe la dificultad.

Oxilia mencionó que tampoco se argumenta el ajuste debido a la cotización del dólar, ya que la divisa estadounidense se mantiene estable. Alegó que ni siquiera los emblemas tendrán que hacer un ajuste en la estructura de costos por un incremento del valor del salario mínimo, porque tampoco ocurrió al menos hasta ahora.

“Por lo tanto, no hay justificación de incrementos notables como están proponiendo los empresarios del sector. Da a suponer que los empresarios están buscando ganancias extraordinarias”, recalcó el experto.

Urge transparentar costos de combustibles

Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, también describió el contexto de los precios internacionales no justifican un ajuste de la oferta del combustible para consumidor final. Apuntó al Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez y los integrantes de su Gabinete, quienes dar explicaciones y con el emblema estatal mantener una tendencia en los precios para el consumidor final, sobre todo porque los emblemas privados tienen un mayor porcentaje de participación en el mercado.

“Yo no creo que tenga que existir ese incremento. Petropar con su 15% de participación de mercado puede llevar un pulso competitivo y que haga que los otros emblemas se tengan que adecuar a sus valores pero hoy”, afirmó.

Añadió que en este contexto se debe insistir transparentar la estructura de los costos y evidenciar cuál es el impacto en el precio para el consumidor final, con los valores internacionales actuales.

Gobierno en silencio

Se intentó conversar referente a esta situación del combustible con el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, y el director de Combustible, Óscar Cáceres, pero ninguno dio la cara.

Sólo se supo que el Equipo Económico Nacional (EEN), dirigido por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, aprobó una extensión de la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que se aplica para la importación del combustible.

Tampoco responde las llamadas y solicitudes de entrevista el presidente de Petropar, Denis Lichi.