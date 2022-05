Friedmann y Osorio dicen seguir siendo oficialistas, pese a ausencias en la votación sobre contrabando de tabaco

La ausencia de los senadores oficialistas Derlis Osorio y Rodolfo Friedmann en el momento de votarse el Protocolo Internacional antitráfico ilegal de tabaco, en la sesión del Senado del jueves, llamó la atención y se prestó a diversas especulaciones.

En el caso de Osorio, señaló que estaba sesionando a distancia y que tuvo un problema técnico que le impidió estar conectado.

Apuntó que estaba “cien por ciento” con todas las medidas que tiendan a endurecer el combate al contrabando y al narcotráfico.

Recordó que fue él único legislador que votó a favor de la versión del Senado sobre declaraciones juradas, apoyando que siga siendo penalizado el ocultamiento o la falsedad de los datos.

Osorio indicó también que es proyectista de la ley anti “puerta giratoria”, que prohíbe a quienes ocuparon altos cargos públicos, pasarse al sector privado al concluir su gestión, haciendo uso de información privilegiada, a ser tratado el próximo jueves. Sostuvo que su posición contra el cartismo es clara e invariable.

Friedmann, molesto

El senador Friedmann, al ser consultado, se manifestó molesto por lo que escribió Mauricio Espínola en su Twitter, lo calificó de “desubicado” y afirmó que no tenía por qué darle explicaciones. “A mí Mauri no me marca mi hoja de ruta”, apuntó.

Sobre su ausencia en el momento de la votación, señaló que debió acompañar a su esposa a un sanatorio.

Sostuvo que no era un tema conflictivo y “estaba cantado que se aprobaría por unanimidad”. Agregó que su presencia o ausencia no incidiría y que, de haberse quedado, hubiera “posiblemente” votado como el resto de sus colegas.

Destacó que su postura a favor de la gestión de Mario Abdo Benítez es más que conocida y que no hay otro senador que defienda su administración como él.

Sobre las especulaciones por su abrazo con Horacio Cartes dijo que provienen de los “conversos” a quienes molesta su cercanía con el presidente y desean bajarlo con intrigas. Recordó que Espínola recorría el país con Cartes y ahora critica cuando hay diálogo entre colorados.

Diputados tiene plazo de 90 días

La Cámara de Diputados daría entrada la próxima semana al Protocolo para la eliminación del tráfico ilegal de productos de tabaco aprobado en el Senado. Tendrá un plazo de 90 días para su aprobación o rechazo por simple mayoría. En caso de un rechazo, volverá a la Cámara de Senadores que necesitará mayoría absoluta (23 votos) para su ratificación.