Rellenan la laguna Yrupé como parte de la Costanera Sur, advierten sobre daños

El Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC (Francisco Griñó), ya comenzó a rellenar una parte importante de la laguna Yrupé del bañado Tacumbú, a través de refulado que, de acuerdo con los vecinos de la obra, se trata de un “ecocidio”. Esto porque el relleno de los humedales afectará gravemente a todo el ecosistema de la zona, afirman.

Según los pobladores, en la laguna, durante la sequía, se llenaba de aves como playeros y garzas, además de espátulas rosadas y cigüeñas, entre otras especies, en busca de peces o insectos atrapados en las aguas poco profundas.

En épocas de lluvia, el lugar solía ser un espejo de agua, con islas flotantes de plantas, no solamente camalotes, sino de otras plantas que, en su mayor parte, ya quedaron bajo la arena de lo que será la avenida, además de las 66 hectáreas que serán rellenadas para viviendas de los afectados por el proyecto.

Asimismo denunciaron que desaparecerán varias especies de animales del lugar que se observaban con regularidad, como las nutrias, y en ocasiones hasta yacarés. En la página de Facebook “La laguna Yrupé no se entierra” inclusive advierten que en la zona de obras varios ya “tiraron” varios árboles y que, además, los cauces de arroyos fueron obstruidos y los humedales “tapados”.

“La zona de obras, según los planos, va a pasar encima de una parte de la laguna”, resalta la mencionada página y agrega que la zona del humedal, en tiempos de lluvia, sirve como descargas y regula de esta forma las crecidas. Además es un importante pulmón y hábitat de variedades de aves y otros animales.

MOPC habla de saneamiento y recuperación

Según los datos del MOPC, más adelante se ejecutarán obras de saneamiento y recuperación de la laguna Yrupé, además de su cuenca de aporte y la construcción de un “Parque de Rivera”.

La Cartera de Estado informó que esa intervención forma parte del “Programa de Rehabilitación y Viviendas del Bañado Sur de Asunción (Barrio Tacumbú)”, financiado por un préstamo de US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Señala que incluirá infraestructura vial, parques lineales, viviendas en un nuevo barrio con “mejoramientos urbanísticos”.

Para eso, la institución ya licitó la contratación de una consultoría que desarrollará el proyecto ejecutivo del saneamiento de la laguna Yrupé y “la recuperación de sus zonas naturales de amortiguamiento, elaboración del diseño ejecutivo y permisos de infraestructura para el Parque Lineal Yrupé”.

Pero a pesar de estos trabajos previstos, gran parte de la laguna ya se perderá con la construcción de la Costanera Sur, pues parte de la misma ya la están rellenando.

El Consorcio del Sur construirá la Costanera Sur por US$ 130 millones, que sumado a los intereses de la financiación tendrá un precio final de US$ 171 millones (US$ 22,5 millones por km). Pese al elevado costo se cuestiona el impacto ambiental que tendrá la obra, que se ejecuta con la ley 5074, más conocida como “llave en mano”. El Gobierno anterior forzó la viabilidad de la obra tras cambiar el trazado.