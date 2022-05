Soledad Núñez propone liberar al país “secuestrado por unos pocos”

“Esa política que hacemos jamás ha sido ni será, nunca, una política para un beneficio sectorial. Esa (labor en favor de la ciudadanía) es la verdadera política que tenemos que recuperar de manos de quienes la tienen secuestrada”, afirmó en parte de su discurso la precandidata por la oposición, en un acto que se llevó a cabo esta tarde-noche en el Rowing Club de Asunción.

Lea más: Exministra Soledad Núñez oficializa su candidatura presidencial

“Lo que molesta es que nuestro país tiene las condiciones y los recursos para hacer que todas y todos vivamos mejor, pero esa realidad está secuestrada en manos de unos pocos”, insistió, recordando que incluso muchos de los políticos actuales ni siquiera respetaron uno de los momentos más difíciles en la historia reciente de nuestro país, como es la pandemia.

“Una pandemia desnudó lo peor de la gestión pública”, dijo. Cuestionó que “unos pocos prefirieron mantener sus privilegios”, mientras la ciudadanía era la que se apoyaba entre sí. “Acá fueron los ciudadanos los que se organizaron con rifas y polladas para salvar la vida de un familiar”, refirió.

Advirtió que también está surgiendo la “otra pandemia”, la del crimen organizado. “Otra pandemia emergió con mayor crueldad y terror, la violencia vinculada a los poderes fácticos del narcotráfico”, dijo y remarcó que aquella no solo se ve representada en el aumento del sicariato y la inseguridad para toda la ciudadanía, sino también posee “representación directa de los intereses de grupos delictivos en nuestra política”.

Hizo igualmente bastante énfasis en la necesidad de una gran unidad para combatir a esos grupos, y dijo estar sumamente confiada en que se logrará el gran acuerdo en torno a la Concertación Nacional 2023.

“Tenemos un desafío delante, el escenario es difícil. A ese escenario de la desesperanza le sumamos el miedo, la desconfianza, la resignación. Muchos quieren convencernos de que todo está perdido, que no vale la pena luchar, muchos quieren hacernos creer que estamos en la misma bolsa, que somos todos corruptos, mentirosos, cobarde e inútiles, pero no, les digo con toda certeza que no nos vamos a rendir”, exclamó con claridad Núñez.

“Nuestro enemigo va a querer dividirnos, van a querer instalar un discurso de odio, pero el amor le va a ganar al odio y la verdad a la mentira”, advirtió igualmente la exministra, e hizo un llamado a los demás integrantes de la concertación a encontrar los acuerdos programáticos para ganar en las próximas generales.

“Algunos dicen que la concertación no va a funcionar, pero ellos no conocen que tenemos la madurez para ponernos de acuerdo. En 2023 la concertación va a ser gobierno en el Paraguay”, aseguró.

Solidaridad con la familia Acevedo

Núñez pausó un momento su discurso para mostrar solidaridad con la familia del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo (PLRA), luego de que justamente en ese momento llegara la noticia del parte médico que mencionaba que se encontraba con “muerte cerebral”.La precandidata dijo que lo mantenían en sus oraciones.

El acto estuvo acompañado por varios referentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de la Concertación Nacional 2023 (CN2023) y de organizaciones sociales y civiles. Entre otros por ejemplo el también precandidato y exministro de Relaciones Exteriores e Interior de este gobierno, Euclides Acevedo.

Fuerte énfasis en trabajar con emprendedores, organizaciones sociales y mujeres

El propio acto de lanzamiento estuvo bastante enfocado en incentivar el trabajo de jóvenes, emprendedores, organizaciones sociales y promover la equidad en espacios de gobierno para las mujeres.

Además de montar puestos para emprendedores en el sitio, también se apreció la presencia de representantes de comunidad indígenas, que respaldaron a Núñez teniendo en cuenta su trabajo previo como titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) durante el gobierno de Horacio Cartes.

“No hay fuerza más poderosa que la de la voluntad”, dijo agradeciendo al voluntariado, que fue uno de sus orígenes, ya que fue una de las referentes de la organización civil “Un techo para mi país” y también, que durante su gestión construyeron viviendas en unas 37 comunidades indígenas, colonias rurales y asentamientos urbanos.

“En 2023 el gobierno de Paraguay va a tener un gabinete paritario” y dijo que lo único que exigirá a sus colaboradores es que “únicamente pongan como prioridad al Paraguay y al bienestar de su gente”.