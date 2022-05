Masacre en San Pedro: defensa incidenta juicio con recusación

El abogado Filemón Meza, defensor del procesado chileno David Andi Izquierdo Ibacache, recusó al presidente del Tribunal de Sentencia, Guido César Marecos, en la prosecución del juicio oral y público que se lleva a cabo en la Agrupación Especializada a 24 personas procesadas por la masacre de la cárcel de San Pedro, ocurrida el 16 de junio de 2019.

Ayer declaró uno de los sobrevivientes de aquella matanza, Hernán Maldonado Recalde, quien relató detalladamente los hechos, con nombres y acciones. En este contexto, Marecos le consultó sobre las características de los atacantes.

Eso fue suficiente para que Meza recuse al juez de San Pedro Guido Marecos, al considerar que “se extralimitó en sus funciones y me sorprendió eso. No estaba en mi ánimo hacer esto. Pensábamos que este tribunal era garantista y ayer me causó una emoción encontrada”.

Por lo tanto, “no puedo permitir como defensa, lo que aconteció ayer a última hora, porque el artículo 390 del Código Procesal Penal dice claramente: ‘El presidente moderará el interrogatorio y evitará que el testigo conteste a preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, procurando que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad del declarante. Las partes podrán plantear la reposición de las decisiones del presidente que limiten el interrogatorio u objetar las preguntas que se formulen’”.

Fiscalía pide elevar actuaciones a la Corte

Por su parte, el agente fiscal Giovanni Grisetti, quien provisoriamente lleva adelante el juicio, consideró que el presidente del Tribunal de Sentencia realizó preguntas pertinentes y dijo que las respuestas del testigo “no le gustaron a al abogado, por la contundencia, uniformidad y de eso no se puede responsabilizar al presidente del Tribunal”.

Agregó que lo que formuló Marecos fue “un catálogo de situaciones, características” sobre uno de los atacantes.

Teniendo eso en cuenta, señaló “considero pertinente que estas actuaciones deban ser remitidas a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para que se analice si hay una supuesta irregularidad o no”. Todo esto en concordancia con lo establecido en el Código Procesal Penal, en sus artículos 112, 113 y 114, y el reglamento del Poder Judicial en relación a la acordada 709/11 art 26 inciso g).

Además solicitó a los demás integrantes del Tribunal de Sentencia, Agapito Núñez González y Karina Elizabeth Von Tumpling de Sosa, no hacer lugar a la recusación. “Deviene innecesaria una recusación en esta instancia”, manifestó al considerar que los procesados también merecen saber su situación lo más pronto posible.

Sin embargo, ante este pedido, Filemón Meza advirtió que de ser confirmado Marecos, recusará a todo el Tribunal, con lo que la continuidad del juicio oral y público apeligra, teniendo en cuenta que ya otra abogada de los procesados había recusado a los fiscales naturales de esta causa, Alicia Sapriza y Alejandro Cardozo; es por esta razón que interinan Giovanni Grisetti y Federico Delfino.

Todos los acusados

Los acusados son: Fredy González Delvalle, Óscar Diosnel Villalba Bobadilla, Vagner Alexandre Knorst, Leonardo Alfonzo López Carballo, Lorenzo Benítez Sosa, Junior Rolando Báez Garcete, Cristóbal Gamarra Martínez, Eligio García, Odair Mateus Cardozo, Celso Luis Alvarenga, Blas Antonio Villalba Sosa y Edilson Silva Da Cruz.

Así también, los demás privados de libertad: David Andi Izquierdo Ibacache, Jorge David Centurión, Víctor Manuel Roa, Armando Cáceres Cañete, Ronaldo César Dos Santos, Roger Darío Delgado Molina, Hugo Vera Benítez, Christian Mareco, Andrés Rafael Escurra Mancuello, Hugo Ramón Pizzurno, Nicolás Salvador Muños Ramírez y Arturo Emanuel Ávalos López.

En tanto que quienes perdieron la vida en dicho acontecimiento fueron identificados como: José Buenaventura Ozorio Ozorio, de 29 años; Carlos Patricio Segovia Giménez (35), Marcial Paredes Espínola (29) y su hermano Denis Iván Paredes Espínola (21), así como Hugo Javier Díaz Barreto (24), Junior Ramón Díaz Paredes (23) y Lucas Julián Ayala Rojas (22).

Igualmente fueron atacados y asesinados: Nelson Damián Pereira Díaz (24), Sergio Daniel Cabrera Sánchez (23) y Bruno Damián Cuttier Moreira (21).

Seis de los 10 internos de la penitenciaría de San Pedro fueron decapitados por los simpatizantes del Primer Comando da Capital (PCC) y, entre estos, dos fueron además quemados.