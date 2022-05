En el Senado amenazan con rechazar ternas del TSJE tras denuncia de vicios

“Estamos en una situación anormal, antijurídica y estamos probablemente en un quiebre constitucional y de la institucionalidad, y bueno, como representante del Senado voy a informar todo esto al pleno”, afirmó ayer Santa Cruz en conferencia de prensa en el Congreso. Ratificó su denuncia contra los demás miembros del Consejo de la Magistratura por la maniobra para incorporar a una de las ternas con un eliminado en una etapa previa.

El senador opositor hizo un último intento en la sesión del Consejo de Magistratura de tratar de advertir lo ilegal de una de las ternas de candidatos a ministros, pero al no tener efecto, afirmó que recomendará al pleno del Senado no admitir la terna. “Tenemos que buscarle la salida jurídica a esto, creo que nosotros no podemos admitir órdenes políticas, la violación a los reglamentos y esa es mi posición. Voy a defender a capa y espada la Constitución Nacional”, remarcó.

Una terna viciada

De las ternas remitidas para reemplazar a los exministros Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (PRF), una es la que es nula, a criterio de Santa Cruz, porque se le incluyó “por la ventana” al juez de Concepción y Alto Paraguay Gustavo Ariel López Benítez. Comparte la terna con Myriam Cristaldo y Jorge Bogarín González.

Detalló que López presentó parte de su documentación el 29 de marzo a las 13:35, un día después del plazo límite establecido en el reglamento de la convocatoria. Además, en dos ocasiones posteriores se rechazaron de manera unánime sus pedidos de reconsideración, hasta que finalmente el lunes, pese a ser una etapa preclusa, el Consejo habilitó.

Indicó que el Consejo de la Magistratura violó su propio reglamento en los artículos 11 y 13, que establecían los plazos para la presentación de documentos y pedidos de reconsideración. “Es antijurídica la presencia del Sr. López en esa terna. No se puede violentar la Constitución Nacional ni el reglamento vigente”, indicó.

Defiende devolución

Santa Cruz sugirió devolver la terna irregular (confirmada por López, Cristaldo y Bogarín González) para una nueva integración. La Ley N° 5208/2014, Art. 4 señala que el Senado deberá prestar o no el acuerdo. Hasta ahora no hay antecedentes de este hecho.

Maniobra política en otra terna

Según el senador Santa Cruz (PDP), la terna integrada por Emilio Camacho, César Rossel y Édgar Urbieta no presenta cuestionamiento jurídico, pero si políticos, ya que a propósito y en contra del criterio inicial, que era intercalar de acuerdo a los puntajes, pusieron a los mejores calificados en una misma terna, lo que obliga que uno de ellos quedará eliminado.

Salomón dice que analizan con “calma”

El presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón (ANR, oficialista) reconoció ayer que “preocupa” la situación que se da con las cuestionadas ternas de candidatos a ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) remitidas por el Consejo de la Magistratura, pero que analizarán con calma qué hacer.

“Esto se gira a las comisiones y vamos a esperar dictámenes. Queremos tomar la decisión con mucha tranquilidad, con calma, porque tiene mucho que ver con desafíos electorales que se avecinan”, afirmó ayer Salomón.

No obstante reconoció, sin sentar postura oficial, que al sector oficialista del Partido Colorado también le preocupa la posibilidad de que se genere un desequilibrio en el TSJE.

“Preocupa mucho que estas elecciones que se acercan no tengan juzgadores genuinos y si el Senado no toma decisiones en tiempo y forma, evidentemente las vacancias van a ser llenadas por gente que está cercana al actual presidente (Jaime Bestard, ligado al cartismo)”, acotó.

También refirió que “tiene que haber un equilibrio ahí (TSJE) y gente que tenga un compromiso con la democracia y que nos den la tranquilidad de que esos comicios van a reflejar lo que la gente votó”.

Si bien dijo que cree que esto no debe alterar las negociaciones de otros temas importantes como las próximas elecciones de Fiscal General del Estado, sino que directamente “tiene que ver con la democracia y los desafíos electorales que se avecinan”.