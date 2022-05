Senad realizó cuatro allanamientos en busca de microtraficantes en Tobatí

Un denunciante mencionó que no quiere dar su nombre por miedo a las represalias, pero aseguró que el microtráfico no es algo nuevo, y que lamentablemente está instalado en Cordillera. “Estamos cansados, de que arruinen el futuro de los jóvenes, ya no podemos vivir así” relató.

Lea más: Cocaína incautada ligada, a barras bravas

El trabajo se desarrolló en el departamento de Cordillera, y fue resultado de investigaciones previas sobre la venta de estupefacientes en dicho barrio, la comitiva estaba liderada por el fiscal Benjamín Vera. El operativo tuvo como resultado la incautación de 81 dosis de crack y 7 porciones de marihuana. También detuvieron a Lourdes Liliana Ibarra Ibarra, Karen Leticia Noguera González y Elizabeth Ibarra. Las evidencias junto con las detenidas fueron derivadas hasta la sede de la Senad.