Cocaína incautada, ¿ligada a barras bravas?: encontraron entradas de partidos

Ayer se incautaron 16 kilos de cocaína y tras ello se desbarató una banda que se encargaba de vender droga a los microdistribuidores. En ese contexto, el comisario Ávalos confirmó que en uno de los allanamientos se encontró un importante número de entradas que pertenecían a un “club y una barra específica muy importante”, sin mencionar detalles al respecto.

Las entradas de fútbol estaban en el lavadero del presunto líder de la banda, donde se cargaban los paquetes de droga para la posterior distribución. El jefe policial indicó que con este hallazgo se evidencia una vez más que la droga incursiona en diversas áreas y es distribuida dentro de algunas barras bravas de los principales clubes del país.

Lea más: Múltiples allanamientos: 6 detenidos por esquema de microtráfico y ahora indagan lavado

Valioso cargamento incautado

Detalló además que ayer se incautaron 10 paquetes de clorhidrato de cocaína y seis de pasta base de cocaína. En total, se estima que la carga tiene un valor aproximado de US$ 12.000, considerando el valor actual en el narcomenudeo.

El jefe Antinarcóticos resaltó que se llevó a cabo un gran trabajo investigativo y ya llevaban más de un año detrás de la banda liderada presuntamente por Francisco Javier Portillo, alias “Chino”, e integrada por su madre y su hermano. El gran operativo se desplegó luego de que lograron encontrar la droga dentro de una camioneta, oculta en la rueda de auxilio.

A partir de esa incautación, se otorgaron numerosas órdenes de allanamientos y se ejecutaron siete, logrando así la aprehensión de seis personas: Nicolás Velázquez Cano, Jorge Miguel Ovelar y Adan Cristaldo Balbuena, presuntos transportadores y el químico de la banda, respectivamente.

Lea más: Varios allanamientos para desmantelar red de microtráfico

Además, fueron apresados el supuesto líder, Francisco Javier Portillo Centurión, su hermano Lucio René Portillo y la mamá, Iluminada Centurión Vda. de Portillo. No obstante, el comisario Ávalos confirmó que no pudieron ejecutar algunas aprehensiones debido a que no se logró dar con los números de departamentos de algunos sospechosos que vivían en edificios. Hoy todos cuentan con órdenes de captura, aunque no pudo adelantar la cantidad ni las identidades.

Así también, ahora se está investigando el presunto lavado de dinero, puesto que la familia de “Chino” se dedicaba a la inversión en inmuebles, con lo cual se estaría limpiando los fondos obtenidos del narcotráfico.