Denuncian que autoridades de la Defensa de la Niñez, despojaron a un recién nacido de su madre

La historia se inicia con el embarazo de una adolescente de 17 años que supuestamente fue abusada sexualmente por su padrastro. Según datos oficiales la adolescente había comentado lo sucedido al abuelo y éste a su vez denunció ante la CODENI el hecho de violación. La CODENI puso a conocimiento de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia a cargo de la Dra. Graciela Luján, quien tomó intervención en el caso.

La menor se mantuvo en la postura ante las autoridades de que fue violada por el padrastro. Desde entonces la adolescente sufrió supuestamente maltratos físicos y verbales por parte de su madre, quien la había sindicado como culpable de que sus hermanos quedaran sin el padre ya que el mismo fue recluido en la cárcel de Misiones por el supuesto hecho de abuso cometido. Ante este hecho la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia había otorgado la guarda de la menor embarazada a cargo del abuelo, sin embargo este aclaró a las autoridades que se haría responsable de la nieta pero no del bisnieto que estaba en camino ya que sus posibilidades económicas no le permiten.

El embarazo de la menor transcurrió normalmente hasta que ésta había manifestado supuestamente que no quería a su hijo. Ante lo manifestado por la joven embarazada, autoridades de la Defensoría de la Niñez, iniciaron la búsqueda de una familia sustituta para el niño. Según la menor, la familia sustituta de su hijo le acompañó desde los 8 meses en adelante en forma voluntaria, pero que estas personas jamás le dijeron que ellos se quedarían con el bebé una vez que nazca.

La adolescente relató que el día 8 de mayo fue llevada hasta un sanatorio privado para el parto. “Mi hijo nació en cesárea pero desde que nació le apartaron de mí, le llevaron a otra habitación , yo le preguntaba a las enfermeras y me dijeron que ya me iban a traer y nunca me trajeron, yo siempre quise conocer a mi bebe, nunca supe si era varón o nena” dijo la adolescente.

Le pidieron que devuelva el monto de internación

La joven madre añadió que luego de protestar y pedir ayuda a la prensa le devolvieron a su hijo después de 18 largos días. Además comentó que insistió a las autoridades de la defensa de la Niñez a que le muestren a su hijo, ante esta situación tuvieron que acceder llevando a la adolescente a la casa de la familia sustituta. La menor comentó que sintió un momento de emoción único al cargar en sus brazos al bebé y le dijo a la familia que le llevaría a su hijo con ella, ínterin en que la familia sustituta le condicionaron para retirar a su hijo, " Me pidieron que devuelva los 12 millones de guaraníes que gastaron en el sanatorio privado por mi cesárea y los días de internación” refirió.

La joven adolescente dijo que no tiene de donde sacar ese dinero, por lo que se comunicó con la psicóloga de la Defensa de la de la Niñez y la Adolescencia, María Concepción Ríos y que supuestamente esta la maltrató verbalmente. “Yo estaba muy mal, estaba asustada, se que cometí un error, del cual me arrepentí y reclamé a mi bebe” aclaró.

Apuntó como responsable de esta situación a la Defensora de la Niñez, Graciela Luján y a la psicóloga de la institución “Siempre me dijeron que yo no tengo derecho por que soy menor de edad” resaltó la adolescente.

Por su parte la madre de la menor, negó todas las acusaciones en su contra y dijo que jamás tuvo problemas con su hija. Comentó que el día del nacimiento de su nieto no le permitieron entrar al sanatorio para verle a su hija “Me dijeron que había una restricción que no podía acercarme a mi hija, por orden judicial, pero mi abogado averiguó y no existía tal restricción. Todo esto, las autoridades hicieron para esconder de nosotros a la criatura” refirió.

“Todo se hizo de acuerdo a la Ley”

La Defensora de la Niñez y de la Adolescencia segundo turno de la ciudad de Pilar, abogada Graciela Luján, relató que todas las cosas se hicieron de acuerdo a la Ley. Comentó que desde la fecha que tomaron intervención del caso, dieron seguimiento y asistencia a la afectada. Aseguró que existen todas las documentaciones que acrediten que todo se hizo en forma legal. Resaltó que el abuelo de la adolescente, que en ese momento tenía la guarda de la misma, firmó todas las actas de acuerdo a cómo iban aconteciendo los hechos.

Dijo que la adolescente en todo momento manifestó que no quería a su hijo y que por esa razón se le buscó una familia sustituta para el recién nacido. Graciela Luján, negó que desde la institución a su cargo se haya querido despojar a la criatura de su madre. “Yo le pregunte varias veces y ella me respondió que no le quería a su hijo. ‘Demasiada muchas veces ya me preguntaste’, me respondió y eso consta en el acta y en el expediente” reiteró la defensora.

Explicó que en todo momento estuvo acompañada de su equipo técnico multidisciplinario, como la psicóloga y la asistente social. Ante los últimos acontecimientos indicó que elevó el informe al juzgado de la Niñez y la Adolescencia y en el sorteo cayó la responsabilidad sobre el juez Charles Duré, en donde ella le solicita que se entregue el recién nacido a la madre biológica.

Explicó que el juez llamó a una audiencia para la verificación y posterior entrega de la criatura. Según la Defensora de la Niñez y la Adolescencia, Graciela Lujan la madre adolescente mencionó que no quería vivir con su madre biológica y prefería ir a vivir con su “tía del Corazón”, por lo que finalmente el juez decidió otorgar la guarda de la madre menor y a su hijo recién nacido a la tía del corazón.