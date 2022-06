Fiscalía recibió capturas de video de niñas alemanas desaparecidas

Una captura de un video es lo que recibió la Fiscalía en el marco de la investigación de la desaparición de las niñas alemanas Clara Magdalena Egler (10) y Lara Valentina Blank (11). La fiscal Carina Sánchez detalló que en la imagen recibida se puede identificar a las menores edad.

Lea más: Las vías de comunicación para avisar sobre paradero de niñas alemanas desaparecidas

“Hay novedades sobre las niñas alemanas, se están manifestando a través de videos. Lo que recibimos son capturas de vídeo y se ve a las dos criaturas, no tiene fondo que podamos identificar para utilizar”, expresó Sánchez.

Tras la investigación hecha, se estima que las niñas se encuentran en Paraguay. Aclaró que las personas que las tienen no tienen la intención de presentarse voluntariamente a las autoridades. “Estamos detrás de los videos. Esta gente no tiene ninguna intención de presentarse. Estas niñas se están mudando de un lugar a otro, que no es una condición normal”, manifestó la fiscal.

Alegó que el mensaje emitido por las personas que tienen a las niñas va dirigido a los demás padres de las menores de edad. “Están pidiendo que se les deje en paz”, manifestó.

Lea más: “Pongo mis esperanzas en todo el pueblo paraguayo; soy una madre desesperada”

Se piensa que estas personas se encuentran resguardadas, aparentemente en la zona de Itapúa donde se agrupan personas que se habían asentado en Paraguay huyendo de las reglamentaciones y restricciones sanitarias del país como las vacunas anticovid.

Las primeras intervenciones de las autoridades se realizaron en las zonas en donde se agrupan extranjeros.

Estás niñas llegaron a Paraguay de manera ilegal el 27 de noviembre del año pasado acompañadas por Andreas Rainer Egler -padre de Clara- y Anna Maria Egler -madre de Lara. Ambos adultos, de 46 y 35 años, respectivamente, son pareja y no informaron del viaje al otro progenitor de las niñas.

La fiscal Sánchez detalló que, por el momento, estas personas no están imputadas, pero sí tienen orden de captura por la Interpol. La búsqueda de las niñas se da bajo una orden de código amarillo. “No descartamos que estas personas puedan ser imputadas por un hecho punible por lo que se está dando”, explicó.

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) hizo un pedido oficial a la ciudadanía para encontrar a las niñas alemanas desaparecidas en nuestro país. Instan a las personas que las reconocieron a través de las fotografías y tienen información sobre su paradero, avisar al *377 para lo que garantizan total confidencialidad de la identidad de los informantes.