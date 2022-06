Ex oleros retoman sus protestas en Encarnación

Un centenar de manifestantes se concentró en la cabecera del puente Mboi ka’ê, en el acceso al centro urbano de la ciudad, sobre la ruta nacional PY01 “Mcal. Francisco Solano López”, y comenzaron una marcha ocupando media calzada, que duró por espacio de una hora ayer por la tarde.

Durante la manifestación se produjo un gran congestionamiento del tráfico automotor, atendiendo a que es un horario pico de tránsito de entrada y salida a la ciudad en este sector.

Los ex trabajadores dedicados a la producción de ladrillos afectados por la construcción de la presa hidroeléctrica exigen una composición económica por pérdida de sus fuentes laborales.

Vamos a continuar todos los días con estas manifestaciones, hasta obtener una respuesta. Hace 15 días, con la presencia de un diputado (Colym Soroka, ANR oficialista) y el secretario general de la entidad (Silvio Ovelar), firmamos un acuerdo de que se habilitaría una mesa de diálogo. Nosotros cumplimos con levantar nuestras carpas de la ruta, pero ellos no cumplieron su palabra, pasaron los 15 días, y no tenemos ninguna mesa de diálogo instalada, sostuvo.

Chávez señaló que están evaluando la estrategia de acción, y descartó por el momento volver a colocar las carpas en el área lindante a la ruta, para evitar ser desalojados. Por lo pronto, van a continuar con las marchas y cierres parciales de la ruta.

Lea más: Exoleros y empleados de comercio exigen a la EBY resarcimiento por daños

El dirigente pidió la comprensión de la ciudadanía en un reclamo histórico que realiza un sector de la sociedad que quedó relegado de los beneficios que trajo la construcción de la presa de Yacyretá. Son 1.500 familias, entre oleros y trabajadores de empresas cerámicas y ex empleados de comercio que perdieron sus fuentes de trabajo.

El grupo que reclama un resarcimiento por pérdida definitiva de fuentes de trabajo está conformado por 700 ex trabajadores oleros y 700 ex trabajadores empleados de comercio. Los afectados rechazan una posición expresada por la EBY de que ya no quedan cuestiones pendientes de atención por parte de la binacional en cuanto a afectaciones.