Restos del compatriota hallado muerto en Cancún llegan la próxima semana

El joven Francisco Luis Talavera, de 26 años, había desaparecido durante sus vacaciones en México, el pasado 6 de marzo, cuando fue visto por última vez en las aguas de un balneario de la zona turística de Cancún, Quintana Roo. A partir de la denuncia de desaparición, la Policía local inició una intensa búsqueda, hasta que se confirmó que unos restos óseos encontrados en la playa en abril correspondían al compatriota.

El proceso de repatriación había llevado varias semanas debido a las investigaciones en torno a la muerte, por lo que el Gobierno paraguayo esperaba la autorización de los investigadores mexicanos para poder repatriar los restos del joven.

Después de varios días más, finalmente hoy, Guillermo Osorio, director General de Desarrollo Humano, confirmó que el cuerpo del compatriota arribará a nuestro país la próxima semana, podría ser el lunes 6.

Si bien Osorio confirmó primeramente que el cuerpo llegaría este lunes 6 a las 4:00, luego dijo que aún no es 100% seguro que llegue ese día. “Desde la funeraria me dijeron que me estarían avisando el día, debido al papeleo burocrático, pero existe una reserva para esa fecha”, manifestó.

“Se hizo un excelente trabajo en conjunto con el Consulado y la Embajada de Paraguay en México, en especial el Ministro Arnaldo Salazar que ayudó en todas las diligencias necesarias con la Fiscalía General de México y demás Instituciones intervinientes. La Secretaría de Repatriados cubrió el 100% de los gastos funerarios y de traslado, para que el compatriota Francisco Talavera pueda tener la cristiana sepultura acá en nuestro país”, añadió.

Continúan las investigaciones sobre la muerte del joven

Osorio sostuvo que el proceso de la investigación en torno a la muerte del compatriota es compleja, más aún por los tratados ratificados por México en cuanto a personas desaparecidas.

“La investigación consta de dos partes: 1) Lo referente al hallazgo y confirmación del cuerpo, que es lo que actualmente ya se sabe en vista al cotejo de ADN de la madre con los restos encontrados en la playa, que arrojaron un 99% de confirmación que se trata de Francisco Talavera. 2) En lo que respecta a las circunstancias de muerte de Francisco la investigación sigue abierta, si bien existen testigos, declaraciones que presumen que Francisco murió ahogado, de momento no hay una prueba fundamental que determine que un 100% murió ahogado. Va a seguir abierta la investigación de momento”, explicó.

De acuerdo a los datos que maneja el encargado consular de la Embajada paraguaya en México, Arnaldo Salazar, es que una amiga de viaje de Talavera que realizó la denuncia de desaparición, había comentado que el ahora fallecido ingresó al mar a las 18:30, un horario en que ya está encendida la bandera roja y en que se pide a los bañistas salir del agua, pues ya no existen salvavidas.

Según el relato, Talavera levantó los brazos como pidiendo ayuda, y en medio de esa situación, otro de sus amigos logró rescatar a una mujer, pero cuando intentó ir por Francisco, ya no lo vio en el agua.