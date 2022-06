“EAMI” de Paz Encina continúa en las salas de cine

Desde el 19 de mayo, cuando “EAMI”, comenzó a exhibirse, atrapó a muchos, por la historia que narra. La cineasta Paz Encina, resaltó los aspectos más importantes del film de 84 minutos de duración.

“Estuve durante dos años trabajando con ellos, recolectando sus memorias, y me daban palabras… palabras… palabras… Al tercer año de estar juntos, pregunté a uno de los líderes cómo ellos se expresaban el amor. En la comunidad, en los días de convivencia, veía que ellos no se tocaban, no se besaban, no se abrazaban… y Tagüide, un joven líder me respondió: nosotros expresamos el amor a través de la palabra”, expresó, la destacada realizadora.

“Para nosotros, todo se sana, con el amor en las palabras. Recién en ese momento pude entender aquel destino, porque fue algo que se me fue dado como si fuera un destino… hablar del amor, pero también, hablar, una vez más del destierro…” indicó Encina sobre EAMI.

Con este largometraje, Encina, recurre a la memoria, que en este caso, trata de la historia del pueblo Ayoreo Totobiegosode, contada desde el trance de una niña entre el dolor y la sanación, con la capacidad de portar una mirada omnisciente - atemporal, quien a partir del cruce entre el documental y la ficción se convierte en la narradora de esta historia y en ese camino recolecta memorias.

Comentarios realzan la calidad de “EAMI”

En su recorrido por festivales, la película obtuvo excelente receptividad de la prensa especializada internacional. “Eami Nos dio la oportunidad de soñar y, al mismo tiempo, la oportunidad de despertar”, jurado del IFFR (International Film Festival Rotterdam).

“Los sonidos de la naturaleza exaltados en el cuadro nos embriagan de serenidad. El paisaje no solo se ve, sino que se siente, se toca y se huele. Somos uno con ellos, uno con el monte”, Alexandra Vázquez, El espectador imaginario.

Claudia Piñeiros de Argentina, indicó que se trata de “Una película bellísima y dolorosa. Un texto poético increíble. Imágenes y sonido conmovedores e impecables, alegó.

En nuestro país, Ticio Escobar resaltó: “La obra de Paz Encina tiene el talento de un poema, y tiene la estructura de una tragedia, en el sentido en que su desenlace se encuentra predeterminado por designios fatales”.

Premios recientes

Entre los más destacados, se encuentra el Tiger Award, principal premio del Festival de Rotterdam, Países Bajos y mejor dirección en el 23° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bacifi).

EAMI fue seleccionada en el festival Visions du Réel, dedicado al cine documental en la ciudad de Nyon, Suiza; y mención especial del jurado en el 34° Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia.

En junio en el Malba

Desde ayer, y en los demás viernes del mes de junio EAMI se exhibirá en la sala del MALBA, Museo de Arte de Buenos Aires, prestigiosa sala que selecciona con mucha exigencia las obras a ser expuestas en sus salas.

Encina, estrenó su primera película “Hamaca Paraguaya” (2006) en el festival de Cannes y luego ingresó en lo que significó la dictadura de Stroessner con su segundo largometraje, “Ejercicios de memoria” (2016).

EAMI es una realización bajo la Dirección y Guión de Paz Encina, con la colaboración de José Elizeche y la asistencia de Tagüide Picanerái. Producida por Paz Encina y Gabriela Sabaté, Asesor intercultural: José Elizeche, Dirección de Fotografía: Guillermo Saposnik (ADF), Montaje: Jordana Berg, Asistente de Dirección: Martín Vilela, Dirección de Arte: Paz Encina, Diseño de Vestuario: Lía González, Diseño de Sonido: Javier Umpierrez.

En Paraguay, tuvo el respaldo de Fondec, Centro Cultural de la República El Cabildo, Asociación Comuneros, Codehupy, Diakonía, El Comercio Paraguayos de Seguros. La Secretaría Nacional de Cultura la de declaró de Interés Cultural a través de la resolución Nro. 21/2019.