Monseñor Valenzuela insta a los paraguayos a seguir siendo hospitalarios durante misa en Caacupé

Monseñor Ricardo Valenzuela afirmó que debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo. Pidió que el espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, que sus dones renueven y estén siempre con todos.

El obispo señaló que hoy culmina la Semana Nacional del Migrante. Indicó que son muchos los migrantes refugiados que también construyen una iglesia sinodal en la comunión, en la participación y en la misión, por eso se clausura hoy domingo y por ello estuvieron acompañando a la delegación de extranjeros que llegaron a la misa dominical de Caacupé.

Además, monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato del Chaco, responsable de los Migrantes y la Pastoral Educativa Nacional, recordó la solemnidad de Pentecostés. Indicó que celebran el cumpleaños de la iglesia católica y al inició de su homilía pidió un fuerte aplauso de la feligresía.

El obispo chaqueño señaló que no debemos caer en el infantilismo, en el individualismo porque el cristianismo es servir, ser cristiano es preocuparse por los demás. “Quién va a quitar de nosotros los miedos de la iglesia, si no está con nosotros el espíritu santo. No podemos pensar que con solo conservar el pasado, estamos siendo fieles al evangelio y garantizando nuestra fidelidad·, dijo monseñor Escobar.

Así también resaltó que es muy importante “que seamos capaces de sacar de nuestro corazón y de nuestra mente los miedos”. El miedo a las tensiones y conflictos que implica ser fieles al evangelio.

Durante su homilía mencionó que muchas veces como pueblo paraguayo nos callamos ante las injusticias, ante el secuestro, ante el sicariato que lamentablemente está muy de moda.

El obispo dijo que hay una angustia que suele estar ligada al sin sentido de la vida, por esa falta de sentido y de dispersión, por eso debemos invocar al Espíritu Santo de Dios que quitará los miedos a los cristianos o migrantes y refugiados.

“Es importante no perder la confianza en Dios”, dijo desde el corazón recemos hoy al padre nuestro señor para que nos conceda paz, armonía y caridad, puntualizó el religioso.