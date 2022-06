Prosigue juicio oral contra dirigente estudiantil de Mayor Otaño

La denuncia promovida por el ex hombre fuerte de Mayor Otaño contra el dirigente estudiantil, que en ese entonces fungía de presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional Mayor Otaño, fue en el contexto de una protesta estudiantil que exigía se investigue el destino de los fondos asignados a la intendencia en concepto de aporte del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

El 30 de septiembre de 2019 los estudiantes iniciaron una protesta contra la intendencia para exigir transparencia en el uso del dinero público. Los estudiantes, a quienes posteriormente se sumaron padres de familia y vecinos de la comunidad, instalaron una “carpa de a resistencia” frente al edifico de la administración comunal para exigir la investigación por parte de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el manejo de los recursos del Fonacide.

En una de sus muchas intervenciones el estudiante Maciel calificó de “corrupto” al intendente Pedro Chávez, quien se sintió agraviado y promovió una querella por difamación, en octubre de ese mismo año, y cuya primera audiencia se sustanció el 3 de noviembre de 2020.

Una investigación de la CGR detectó numerosas irregularidades en la administración del intendente Chávez, lo que motivó a una denuncia penal contra el Ejecutivo comunal promovida por seis concejales municipales, en noviembre de 2021. La denuncia sigue en curso.

Esta, sin embargo, no fue la única denuncia por difamación contra el dirigente estudiantil. También el presidente de la seccional colorada, Leonardo Sánchez, promovió una querella por difamación contra el joven porque en unas declaraciones públicas Maciel denunció que el presidente de la seccional colorada amenazó con despedir a su madre, Andrea Maciel, quien se desempañaba como lavandera en el hospital distrital, si el joven no cesaba en sus denuncias. Andrea Maciel finalmente fue depuesta de su lugar de trabajo. El seccionalero, sin embargo, desistió de la querella meses después.

Es una cuestión de capricho

Para el querellado, Nelson Maciel, la actitud del intendente de persistir con la querella es un “mero capricho”, porque los acontecimientos posteriores demostraron que tenía razón en sus denuncias.

“Considero este proceso como un capricho político por parte del ex intendente, quien no asume que todo aquello por el cual me demanda, es algo que no solamente yo lo sabía o que solo yo lo dije, sino que es de público conocimiento, y eso se evidencia en los resultados de los comicios municipales del pasado 10 de octubre”, dijo el joven.

Chávez se presentó como candidato por un segundo periodo a la intendencia en las elecciones de octubre pasado, pero perdió ante un candidato de una coalición opositora.

No sé si busca castigarme o darme una lección, y si piensa que con eso me va a hacer torcer el brazo, está equivocado, yo ratifico mis acusaciones, pero lo cierto es que lo que está logrando al continuar con este descarado proceso es hacerme perder el tiempo, atrasarme en mis actividades laborales y universitarias.

Exijo que madure, que termine con esta payasada y que acepte que aquellos términos por los que me demandó, son términos basados en las documentaciones que evidencian sus malas acciones durante su administración Municipal, sostuvo Maciel.