Un colorado pugnará por la Gobernación de Ñeembucú, dentro de la concertación

En un principio sonaba fuertemente el nombre de Ruben Gilberto De Felice Araujo, para ser el precandidato a gobernador de Ñeembucú por el movimiento Fuerza Republicana, pero raramente dicho movimiento lo ninguneo y decidieron otorgar la precandidatura a una mujer de nombre Nélida Arrua, esposa de Antonio Attis, actual coordinador de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) sede Ñeembucú. Ante esta decisión la concertación del duodécimo departamento le abrió las puertas a Rubén De Felice Araujo para que entre en carrera rumbo a la gobernación.

En la fecha presentó oficialmente su precandidatura con el acompañamiento de representantes de todos los partidos minoritarios. El coordinador de la concertación de Ñeembucú, Pedro Miranda, indicó que en este propósito patriótico nacional firmaron un preacuerdo el pasado 20 de mayo para la concertación, todos los partidos políticos.

“Gracias a la concertación por permitirme encabezar este desafío”, señaló el candidato.

De Felice, señaló que es un tiempo muy difícil que le toca vivir a nuestro país. “La política está infectada por los grupos económicos mafiosos y de gran poder económico que han hecho que nuestra política se descomponga por completo”, manifestó.

Explicó que al principio dialogo con el vicepresidente de la República Hugo Velázquez y que estaba decidido que él sería el precandidato a gobernador. “Después empezamos a trabajar y tres meses antes ya me di cuenta que no hay ninguna organización en ese movimiento”, acotó

Que Honor Colorado no llegue al poder

En otro momento, señaló que consultó al senador Juan Afara si de verdad el Movimiento Fuerza Republicana quiere llegar al poder ya que no ve una organización en serio dentro del movimiento. “Para mi particularmente lo más importante es que el movimiento Honor Colorado no llegue al poder de la república del Paraguay y ese era mi gran objetivo, trabajar para evitar eso y yo he visto y sentido que en mi movimiento colorado Fuerza Republicana, no había ese mismo sentimiento o no había ese trabajo, por que todo lo que se ha venido haciendo es justamente para favorecer al movimiento adversario que es Honor Colorado por eso ya me sentía incómodo ahí”, explicó.

Reitero que para él es importante que el objetivo fundamental sea que Horacio Cartes no llegue al poder.

Rubén Gilberto De Felice Araujo, es el tercer precandidato a gobernador dentro de la concertación en el departamento de Ñeembucú, el primero que lanzó su precandidatura fue Juan Apodaca, por el sector de Efraín Alegre, posteriormente lo hizo Andrés Villalba por el movimiento Dialogo Azul, cuyo líder es el ex senador Dionisio Amarilla.

La presentación de la precandidatura del escribano Rubén Gilberto De Felice Araujo, se realizo en el salón auditorio del Hotel Las Garzas de la ciudad de Pilar, donde también estuvieron presentes dirigentes de todos los partidos políticos de la oposición, como así también su esposa e hija.