Abogado cuestiona extinción de causas: “El problema es la ineficiencia del sistema y la consecuencia, la impunidad”

Ayer, un tribunal anuló la condena de cuatro años del exintendente Roberto Cárdenas y entre los argumentos se habló de la extinción de la causa. Al respecto, el abogado José Casañas Levi destacó que este problema de la duración “eterna” de los procesos nunca se soluciona.

Recordó que la ley de duración del proceso establece que solo puede extenderse 4 años, descontando las apelaciones e incidentes. Sin embargo, lo que pasa es que “nunca el tiempo alcanza, porque el sistema es ineficiente, porque no se da cumplimiento con rigor a las sanciones por dilaciones innecesarias y también por la morosidad judicial. Aunque pongamos siete años igual no va a alcanzar, porque no se ataca el problema: la ineficiencia del sistema... Y la consecuencia es la impunidad”, lamentó en contacto con ABC.

Así también, indicó que nunca se ha conseguido bajar la línea a los jueces, no se cancelan personerías ni se ponen multas concretas y contundentes, por lo cual las causas se dilatan eternamente. “Lo que se está haciendo es encubrir; no queremos que se sepa que somos ineficientes, entonces demos más los años en los que las causas están en Juzgado”, agregó el abogado.

