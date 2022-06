Aparición de serpientes se da porque buscan refugio del frío: piden aprender a convivir con ellas

La difusión de mordeduras de serpientes y el traslado de pacientes para el tratamiento generó temor en la ciudadanía y, ante ello, el experto brindó una serie de aclaraciones. Primeramente, aseguró que todo el año se registran mordeduras, solo que no son difundidas ni viralizadas todo el tiempo.

Consideró que los casos que salieron a luz fueron hasta “dramatizados”, puesto que en el de Pilar, por ejemplo, el traslado se realizó a tiempo y el paciente no iba a sufrir problemas debido a la cercanía con la frontera. Añadió, por ejemplo, que el mes pasado también tuvo que atender dos mordeduras y no se viralizaron, por lo que no se debe generar ninguna alarma.

Lea más: ¿Cómo actuar ante el avistamiento o mordedura de una serpiente?

“Hay más apariciones porque se van refugiando del frío y, como invadimos su hábitat, no tienen bosques con grandes raíces, entonces buscan casas y zonas urbanas”, consideró sobre por qué salen con estas bajas temperaturas.

Convivir con serpientes

En ese sentido, recalcó sobre todo que en estos días las serpientes van a buscar más refugio y pueden aparecer cerca de autos o espacios que sean más calientes. Sobre lo positivo, dijo que ya no se verán tantos anfibios muertos por atropellamiento en rutas.

Lea más: Serpientes: ¿Qué tan peligrosas son?

“Ahora las serpientes buscan lugar de calor por las temperaturas bajas y eso puede ser en cualquier lugar y no hay forma de espantarles, no funciona nada. Hay que aprender a convivir con ellas y participar de cursos para saber qué hacer cuando aparezcan y cuando una muerda”, consideró en contacto con ABC.

Por ejemplo, recordó que no se debe succionar la herida, hacer torniquetes, tomar leche ni colocar hielo. Ante una mordedura, lo esencial es acudir a un hospital para solicitar asistencia. Incluso resaltó que la aplicación de los antiofídicos tiene su técnica y no la puede realizar cualquier persona y, por ello, tampoco es una alternativa que las personas tengan dicho antídoto en casa.

Indicó que generalmente los niños son los que se ven menos afectados cuando les pica una serpiente, puesto que el factor psicológico es el que más influye. En ese sentido, señaló que los adultos deben aprender a tomar con más calma la situación pese al susto y, sobre todo, no aplicar ningunas de las costumbres o “agüerías” comunes.

Pedir el rescate

Los ciudadanos que avisten serpientes en lugares públicos deben dar aviso inmediato a las autoridades competentes, con el objetivo de que puedan proceder a rescatarlas y liberarlas en su hábitat natural. Se puede contactar con el Ministerio del Ambiente (021-287-9000), a las distintas direcciones ambientales de los municipios locales, la Policía Nacional o los Bomberos Voluntarios del Paraguay, que también están capacitados para tratar con estos anfibios.