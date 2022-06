Hallan cadáver en el predio del Hospital Nacional de Itauguá

El hallazgo fue esta mañana y se dio aviso a la Comisaría 19ª Central de Itauguá. En el informe de la Policía mencionan que se trataría de Enrique Arzamendia Servían, de 76 años, y se presume que tuvo una muerte súbita.

El cuerpo tenía un estado avanzado de putrefacción con 6 días de fallecido, en el helipuerto del Hospital Nacional de Itauguá, según el diagnóstico del médico forense Dr. Ulrich Estephan Kronau Manzoni. La zona donde estaba el cadáver sería una zona boscosa del predio del nosocomio.

Francisco Javier Arzamendia confirmó a la policía interviniente de que se trataría del cuerpo de su padre.

“El 1 de junio le trajeron los bomberos para atención médica, después le dieron su alta y mientras esperaba a sus familiares desapareció del lugar”, refirió el comisario Justo Frutos.

Según consta en el informe, Francisco Javier Arzamendia había hecho una denuncia en la Comisaría 31ª del barrio Reducto de San Lorenzo. En el mismo informe, consta que la persona sufrió un accidente de tránsito en fecha 1 de junio en la zona de Huguá Ñaró de Itá, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Nacional de Itauguá para que sea atendido. Una vez dado de alta a las 21:20, se encontraba esperando a sus familiares, pero la persona desapareció de la zona de Urgencias.

Por otro lado, desde el Hospital Nacional, la directora Yolanda González confirmó que no se trata de ningún paciente del nosocomio. “Aparentemente es una persona que llevaba días de desaparecido. Dijeron que podría haberse dirigido a Itá o a Itauguá, sus familiares no sabían de su paradero desde hace días. Por nuestra parte, al menos no registramos el extravío de algún paciente”, dijo la médica.