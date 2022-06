Costoso censo agropecuario se estará pagando hasta a finales de 2041

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó en 2017 un crédito para Paraguay de US$ 15 millones a 24 años de plazo, con 6 años de gracia, para financiar el Censo Agropecuario Nacional CAN 2022, proyecto que cuesta cerca de cinco veces más que el realizado en 2008, que se financió con un crédito no reembolsable de la Unión Europea, con unos 2,5 millones de euros, es decir, cerca de G. 19.250 millones. La justificación del alto costo del actual es que se realizará en forma totalmente digital.

Lea más: El MAG pagará US$ 5,2 millones por “gestión de RRHH” para censo rural

Según los expertos, los censos agropecuarios se deberían realizar cada 10 años, por lo que el siguiente se tendría que desarrollar en 2032 y el subsiguiente en 2042. Esto significa que cuando se está terminando de pagar el oneroso préstamo que se comprometió con el BID, para hacer una radiografía de la producción agropecuaria y forestal, se debería haber hecho uno y empezado otro, además del actual.

Empresa de RR.HH cobra US$ 1,2 millones

Otro hecho que también vale comparar es que solo para la gestión de recursos humanos el actual censo estará gastando más del doble de lo que costó el anterior de 2008.

Así, la empresa Dynamus Marketing Promocional (Dysa) cobrará unos G. 9.117.174.676 (unos US$ 1,2 millones) no reembolsables solo por el servicio de gestión de los recursos humanos para el Censo Agropecuario Nacional (CAN 2022), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); dicha firma recibirá también otros G. 26.598.710.000 (unos US$ 3,9 millones) reembolsables, según obra en el contrato N° 65/2021, que obra en Contrataciones Públicas.

Lea más: Censo agropecuario servirá para “entender y actualizar” información sobre sector productivo

La directora del Censo Agropecuario Nacional, Ing. Liliana Miranda informó que el pago total de G. 35.615.884.76 que recibirá la empresa Dynamus para la gestión de recursos humanos cumple las exigencias establecidas en la ley del préstamo BID 4423/OC-PR, de unos US$ 15 millones (G. 102.332.100.000), de los cuales cerca de US$ 5 millones forman parte del contrato la dicha firma con el MAG.

“Toda la estructura de costos del contrato con Dynamus es público y están disponibles internet, en la página de Contrataciones Públicas”, indicó.

Acorde con los datos del documento, los gastos reembolsables del contrato incluyen el pago de salarios de los contratados para la ejecución del censo, las actividades de capacitación, el pago de pernocte de los jefes departamentales, la contratación de espacios radiales, el costo de distribución de material censal.

Miranda prometió facilitar un resumen de toda la estructura financiera del CAN 2022, pero que en vista al saturado cronograma de actividades que tiene con la planificación, dijo que lo daría en los próximos días, pero que aseguró que cumplen con las exigencias técnicas y financieras del préstamo del BID.